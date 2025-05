Luni, 5 Mai 2025 (12:49:40)

Casa de Poezie Light of ink și Palo Santo Shop, Bar & Coffee Hub, în parteneriat cu Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava și Editura Neuma, organizează sâmbătă, 10 mai 2025, începând cu ora 18.30, la Seara de Poezie 12 (serile 2025 primăvara), în Palo Santo Shop, Bar & Coffee Hub (municipiul Suceava, Strada Bistriței 8, Cartier Obcini).

Invitata ediției este poeta Roxana Baltaru. În cadrul Serii de Poezie, va fi lansat volumul „nădejdea mea, entropia” (Editura NEUMA, 2025). Prezintă poetul Vlad Sibechi, cronicar literar. Poetul Andrei Simion va debuta la Seara de Poezie. Andrei s-a născut în anul 2007, la Suceava. Este elev în clasa a XI-a la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” din Suceava. Moderatoarea evenimentului este poeta Adela Șulea.

Roxana Baltaru (n. 1991, Rădăuți) este poetă și sociolog. Absolventă a studiilor universitare de licență, master și doctorat la University of Essex (Marea Britanie). Lector universitar în sociologie la University of Warwick (Marea Britanie), actualmente conferențiar universitar la Universitatea din Bergen (Norvegia). Membră a Uniunii Scriitorilor din România, filiala Brașov, din 2024. A debutat în 2010 în revista Ramuri. În volum a debutat cu Grădina de naftalină (Casa de Pariuri Literare, 2021). A publicat poezie și proză în mai multe de antologii şi reviste literare: Vatra, Golan, Planeta Babel, Ramuri, Atitudini, Steaua, Convorbiri Literare, Tribuna, Luceafărul de dimineaţă, Poesis, Casa de Poezie. A frecventat Clubul de Poezie Alecart & Cenaclul literar „Zidul de Hârtie” (Suceava) și a întemeiat Cenaclul literar ,,Essex Solidarity”, frecventat de studenții români din Marea Britanie (University of Essex). Premii literare: Marele Premiu, Concursul Naţional ,,Eusebiu Camilar şi Magda Isanos”, poezie, 2010; Marele Premiu, Festivalul Naţional ,,Iulia Haşdeu”, poezie, 2009; Marele Premiu, Concursul Naţional ,,Nichita Stănescu - Dreptul la timp”, Ploieşti, poezie, 2010; Trofeul Concursului Naţional ,,Moştenirea Văcăreştilor”, 2010; Premiul I, Concursul Naţional ,,Nora Iuga”, 2010, poezie; Premiul I, Concursul Naţional ,,Moştenirea Văcăreştilor”, 2010; Volumul de debut a fost recompensat cu Premiul I la Concursul ,,Porni Luceafărul”, secțiunea Poezie în manuscris (poezie nepublicată), 2021, Premiul al II-lea la Festivalul Național de Poezie „Nicolae Labiș“, ediția a 54-a, la secțiunea „Cea mai bună carte de poezie apărută în anul 2021, și Mențiune la concursul de debut în poezie ,,Alexandru Mușina”, 2021. În 2024, a primit Premiul I la Festivalul ,,Literatura Tinerilor” de la Neptun, organizat de Uniunea Scriitorilor din România. Seara de Poezie 12 este organizată de prof. Gheorghe Cîrstian, Casa de Poezie Light of ink. Coorganizator: Robert Șröder, Palo Santo România.