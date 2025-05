Participanții la curs pe Via Transilvanica au primit pașapoarte de drumeți

Luni, 5 Mai 2025 (12:55:33)

Studenții străini care învață limba română în anul pregătitor, în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), au participat la finele lunii aprilie, în cadrul cursului de „Cultură și civilizație românească”, la un proiect intercultural și ecologic pe Via Transilvanica, drumul care străbate țara de la nord la sud, legând nu doar provincii între ele, ci și etape istorice. Proiectul a fost organizat pentru studenți ai Facultății de Litere și Științe ale Comunicării din USV, fiind coordonat de către Oana Ursache, cadru didactic în cadrul Departamentului de Limba și Literatura Română și Științe ale Comunicării, cu o experiență de peste 15 ani în predarea limbii române ca limbă străină la universități din Spania și Statele Unite, împreună cu Tășuleasa Social, proiectul Via Transilvanica – drumul păcii și al unității.

Astfel, studenți provenind din Ucraina, Fâșia Gaza, Palestina, Siria, Vietnam și Turkmenistan, însoțiți de asistent drd. Anton Zazuleac, au parcurs o etapă spectaculoasă a traseului, între Lunca Ilvei și Tășuleasa. Programul a inclus în primă fază călătoria cu trenul de la Suceava la Lunca Ilvei, după care au făcut o ascensiune preliminară, pentru evaluarea rezistenței fizice. A urmat o cină tradițională la Pensiunea Rustica, aparținând familiei Avram, după care s-a derulat partea cea mai solicitantă, respectiv parcurgerea a 21de kilometri de ascensiune și drum de creastă, cu priveliști uluitoare, picnic pe vârful muntelui și acțiuni de ecologizare. La Tășuleasa grupul a fost așteptat cu o cină împărătească, cu paella spaniolă și plăcintă dobrogeană. În ziua următoare, studenții au plantat arbori din diferite colțuri ale lumii, un stejar de la Versailles, un pin din Insula lui Robinson și un liliac românesc, au ajutat la treburile gospodărești și au pregătit o cină interculturală cu bucate specifice țărilor lor.

Studenții au fost premiați cu tricouri și insigne și au avut privilegiul de a se întâlni cu Alin Ușeriu – „părintele” Via Transilvanica. Acesta le-a vorbit studenților și le-a semnat pașapoartele de drumeți. El le-a transmis că, la începuturile proiectului Via Transilvanica, ar fi visat la o astfel de experiență, care a devenit deja realitate. A mai adăugat că Via ar trebui să devină o adicție și că fiecare om ar trebui să parcurgă într-o viață de om drumul de 1.428 de kilometri.

· Un proiect pregătit cu minuțiozitate și susținut de conducerea USV

Proiectul a fost pregătit timp de patru luni și s-a bucurat de sprijinul entuziast al Facultății de Litere și Științe ale Comunicării și de susținerea constantă a Rectoratului USV. Organizatorii și-au propus o activitate intensă de aprofundare a culturii române prin experiență directă, într-un cadru natural privilegiat. Prin această incursiune, studenții au avut prilejul de a trăi o veritabilă experiență de imersiune interculturală, spirituală și ecologică. Această experiență a evidențiat promovarea de către universitatea suceveană a valorilor fundamentale ale internaționalizării, deschiderea interculturală, spiritul de solidaritate, respectul pentru natură și aprecierea patrimoniului imaterial românesc. Diferențele etno-culturale în cadrul grupului de studenți au fost anulate de măreția naturii și de frumusețea primăverii românești, iar conform declarației coordonatorului Oana Ursache, „Drumul pe Via Transilvanica a fost pentru noi toți o lecție vie despre cum adevărul, frumosul și bunătatea își găsesc ecou în fiecare suflet, indiferent de locul de origine”.