Marţi, 4 Iunie 2024 (14:34:15)

Peste 10.000 de copii, părinți și educatori au sărbătorit Ziua Internațională a Copilului în weekendul 1-2 iunie 2024, în zona de agrement și baza sportivă din lunca Sucevei.

EduMax Centru de Dezvoltare Personală și Profesională a reunit în zona de agrement 55 de parteneri educaționali care au susținut peste 80 de ateliere și evenimente educaționale gratuite pentru copii, dar și pentru părinți, cu care au putut face echipă.

„Saltul educațional care a amprentat puternic această ediție a constat în multitudinea de ateliere și evenimente care aduc în atenție importanța și necesitatea cultivării competențelor de viață, precum și a celor sociale, umane și de comunicare (life skills și soft skills). Acestea sunt extrem de necesare într-o societate în continuă schimbare, în care incertitudinea și volatilitatea sunt la ordinea zilei. (…)

Ne-am dorit ca în acest an să le oferim copiilor ceva în plus pe lângă atelierele cu care i-am obișnuit deja. Pe lângă competențele de învățare pe care le aduc noile tehnologii, am simțit nevoia să completăm cu ateliere care să le aducă aminte copiilor cât de important este să rămânem umani, empatici, solidari, atenți la nevoile celor din jur – oameni, animale, natură”, a declarat profesoara Elena Manuela David, EduMax Centru de Dezvoltare Personală și Profesională, coordonatoarea proiectului Generația TehnoWorld.

Potrivit acesteia, copiii au fost fascinați de felul în care pot interacționa cu caii, dar și cum pot avea grijă de câinii și pisicile fără stăpân (Târg de adopții pentru cățeii fără stăpân), au participat cu bucurie la atelierele de artă și terapie prin artă, au aplaudat performanțele copiilor cu cerințe educaționale speciale, au văzut ce lucruri minunate fac copiii de etnie rromă și cât de mult îi poate ajuta consilierea vocațională în a-și descoperi și cultiva pasiunile, au cântat, au alergat în concursuri cu premii, au dansat și au participat cu seriozitate la atelierele educaționale.

Nu au lipsit atelierele de tehnologie, robotică, teatrul, șahul și jocurile logice, ingineria instalațiilor cu apă, desenul și pictura pe suporturi inedite, mozaicul, transmisiile radio în direct, tehnicile de lucru manual, florile sădite cu sârg în ghivece, elementele de prim ajutor, lectura, conversațiile de business și leadership, grădinăritul, bricolajul, face-paintingul, origami, brățările și micile bijuterii, deja consacratele portrete realizate de maestrul Mihai Pînzaru PIM, concursurile de alergare și atelierele de volei, tenis, jocuri și orientare sportivă, șahul și jocurile logice, dansul, consilierea vocațională, antreprenorială și juridică, exercițiile de dicție și cele de tras la țintă sau de supraviețuire în natură, ritmurile, capsula timpului, tarabanele și boomwackerele, pianul, vioara, saxofonul, tobele și chitara, corul de copii, momentele muzicale, aritmetica mentală, impro teatrul, fetițele cu codițe împletite, baloanele, acadelele, cubul lui Rubik, public speaking-ul, caietul viitorului, interviurile, lecțiile de business, premiile și surprizele fel de fel.

În acest an, educația analogă și cea digitală au fost completate de ateliere de educație informală care creează competențe pentru viață, grație proiectului Generația TehnoWorld - EduFortress 2024 – Childhood Festival, care continuă să fie mai puternic cu fiecare ediție.

Parteneri de organizare: EduMax Centru de Dezvoltare Personală și Profesională, Primăria Municipiului Suceava, Poliția Locală Suceava, Zona de Agrement Lunca Sucevei, TehnoWorld, Expert Music, General Construct, Opera Tent, LustExpert, Carpatis, Iulius Mall Suceava, Fretta, Viva FM.

Parteneri educaționali:Asociația Institutul Bucovina, Librăriile Alexandria, Equestrian Dreams, Fundația pentru Educație și Vocație, Fundația Dana Voiculescu pentru Solidaritate, Asociația Dăruiește pentru Educație, Asociația Tinerilor Romi Mișto RYMA, Asociația After Home - Centrul Pas cu Pas, Asociația H4H Hope For Humanity, Asociația Sindrom Down Suceava, Logiscool, Fundația Umanitară ASSIST, Asociația Sportivă TRIB, Joacademia și Trup și Suflet by Joacademia, AMA Leadership Academy, Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, Dreams Boutique, Asociația Liga Sudenților USV, TehnoWorld, Daniela Palade Teodorescu Communication, Interact Suceava-Bucovina, LEO Bucovina, Smarty Kids Suceava Centru, Bucovina Dance Studio, Colegiul Consilierilor Juridici Suceava, Premium VET, Asociația ProDog, Memory of Tina e.v. – Tierheim Suceava, Asociația Culturală Arts Camp, Asociația Sportivă de Airsoft „Legiunea a treia”, UP Generation, Asociația SING Bucovina, Robotica Volta Circuits, Robotica Royal Engineers, Școala Populară de Arte „Ion Irimescu”, Crucea Roșie, Cor ROGVAIV, World Vision România, IKON Art, Asociația Județeană Sportul pentru Toți Suceava, Club Rubik Suceava, Asociația Pro Volei Fălticeni, InBusiness Club, Viva Kids, Trupa The Stars, Assari Media, Mavi Concept, GabiCost, Harivex.

Creatori de Ateliere: Alessia Gingolia, Simona Covrig, Ramona-Cutină Petriceanu, Romeo Crețu, Nicoleta Cheler, Georgiana Prisăcari, Mihai Pînzaru PIM, Călin Bîrleanu, Cătălina Stanciu, Matei Căldăruș, Adrian Hînțescu, Mihaela Corelciuc, Adrian Grosari, Isabela Tabarcea, Loredana Ceică, Oana Cepoi, Maria Ciobanu, Emanuel Colban, Răzvan Horobeț, Bogdan Amurăriței, Narcisa Marian, Ada Bartoi, Orlando Petriceanu, Irina Biciușcă, Doina Porfir, Vasile Gafiuc, Cătălina Micliuc, Vasilii Guțu, Ioana Semian, Radu Florin Cucurezeac, Oxana Ruști, Luciana Săftoiu, Andreea Corsei, Daria Rată, Radu Slusariuc, Adnana Slusariuc, Dana Postolache, Cătălin Siminiuc, Cristina Mocanu, Maria Teișanu, Christina Onofrei, Marius Mândrilă, Laura Salciuc, Ionuț Vichentie Ilisoi, Dana Voiculescu, Dana Vasilescu, Laura Pazari, Diana Floriștean, Emanuel Benea, Bianca Șoșoi, Loredana Viziteu, Fediuc Maxim, Erisia Drăgoi, Antoanela Tărnovan, Florin Florea, Viorica Vizitiu, Ștefan Zosin, Vlad Palamariu, Roxana Andreea Filip, Mihnea Popovici, Ioana Ghețău, Bianca Nati, Luana Buga, Maria Reuț, Luminița Scripca, Loredana Gașpar, Daniel Ieray, Alexandru Gulimaș, Ramona Moraru, Valentin Andrei Curcă, Geanina Hurjui, Maria Botoșan, Sorina Ungureanu, Ioana Tatarciuc, Ștefan Buhă, Ștefania Poamăneagră, Diana Ioana Pușcașu, Giulia Chiriac, Ioana Diana Iacoban, Bianca Petrescu, Tudor Cojocaru, Fabian Volintiru, Ruxandra Mihalachi.

Echipa de organizare:Asociația Edu Max, în asociere cu Primăria Municipiului Suceava și Consiliul Local Suceava, echipa de 120 voluntari EduMax Centru de Dezvoltare Personală și Profesională, precum și 250 de traineri și voluntari ai partenerilor educaționali ai evenimentului.