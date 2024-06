Marţi, 4 Iunie 2024 (09:02:03)

Candidatul AUR pentru funcția de primar al municipiului Rădăuți, Dan-George Marcu, a infirmat zvonurile aruncate tendențios pe piață că după alegerile locale din 9 iunie va face alianțe cu alte partide politice.

”Nu am intrat în politică pentru a mă murdări. Am intrat pentru a schimba ceva, pentru ca oamenii să înțeleagă că se poate și altfel. Mi-am creat o carieră în lumea afacerilor, nu am făcut afaceri cu statul, iar acest statut vreau să mi-l mențin. Vă garantez că atâta timp cât voi fi în AUR, nici Dan-George Marcu și nici partidul nu vor face alianțe sau blaturi cu PNL sau PSD. Este sub onoarea și demnitatea mea să mă cobor la așa ceva. Îi asigur pe rădăuțeni că voi fi un primar dedicat, care va lucra în interesul locuitorilor acestui oraș timp de 24 de ore din 24”, a arătat Dan-George Marcu.

Candidatul de primar din partea AUR le-a reamintit oamenilor din Rădăuți că la alegerile de duminică se află pe locul 1 pe buletinul de vot.

”Oamenii care vor să ne voteze, pe mine și partidul pe care îl reprezint, o pot face extrem de simplu. Suntem primii pe lista de vot și tot primii ne-am propus să fim și la finalul numărării voturilor. Dragi locuitori ai municipiului Rădăuți, cu ajutorul vostru vom învinge și vom da startul unei noi ere pentru acest oraș. Una în care să reușim dezvoltarea și modernizarea orașului”, a concluzionat Dan-George Marcu.