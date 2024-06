Marţi, 4 Iunie 2024 (10:24:11)

Președintele PNL și al Senatului României, fostul premier Nicolae Ciucă, s-a aflat marți dimineață, alături de liderul liberalilor suceveni, Gheorghe Flutur, în municipiul Vatra Dornei pentru a-l susține pe viceprimarul liberal Marius Rîpan pentru funcția de primar al acestui municipiu stațiune turistică de interes național. Nicolae Ciucă a efectuat o vizită în zona centrală a municipiului, care a fost reabilitată și modernizată complet printr-un amplu proiect finanțat cu fonduri europene, precum și Cazinoul Dornelor, care a fost redeschis anul trecut, de Ziua Bucovinei, după ample lucrări de reabilitare. Alături de liderul liberal au fost prezenți și primarul din Vatra Dornei, Ilie Boncheș, primarul Sucevei, Ion Lungu, primari din zona de munte a județului și candidați PNL pentru Consiliul Local Vatra Dornei. După vizita efectuată în Vatra Dornei, Nicolae Ciucă a ținut să aprecieze în mod special munca de „diriginte de șantier” pe care viceprimarul Marius Rîpan a avut-o pentru a finaliza investițiile din Vatra Dornei. El a subliniat faptul că administrația liberală este cea care a dezvoltat acest municipiu.

„Mă bucur foarte mult să revin și să văd o lucrare terminată și absolut superbă cum este acest cazinou, un edificiu reprezentativ pentru ceea ce a însemnat istoria și cultura municipiului Vatra Dornei. Vreau să mulțumesc autorităților locale pentru implicare, lui Marius Rîpan pentru că a fost diriginte de șantier și a reușit să redea municipiului, tuturor celor care vin să viziteze, turiștilor o clădire absolut emblematică pentru istoria localității Vatra Dornei. Eu sunt convins că dincolo de ceea ce s-a petrecut în Vatra Dornei, urmează proiecte mult mai importante și toate acestea sunt în sarcina domnului Marius Rîpan și a echipei domniei sale. Am văzut o echipă foarte bună, foarte determinată și motivată. Este nevoie de tot acest angajament și responsabilitatea administrației liberale aici, în Vatra Dornei, așa cum a demonstrat-o în ultimele mandate, pentru a face ceea ce trebuie pentru dorneni, dar și pentru turiștii care an de an cresc în număr. Eu sunt convins că cetățenii din Vatra Dornei vor aprecia la adevărata valoare și pe baza realității activitatea depusă de echipa liberală și vor vota săgeata pe data de 9 iunie. Ca atare, vă îndemn să veniți la vot pentru că aveți motive, argumente și noi susținem întreg demersul echipei liberale de la Vatra Dornei și de la Suceava, admirând și apreciind tot ceea ce au făcut până în momentul de față. Mult succes, domnule primar!”, a transmis Nicolae Ciucă.

El i-a mulțumit și primarului PNL Ilie Boncheș pentru tot ceea ce a făcut pentru Vatra Dornei, amintindu-și că l-a cunoscut atunci când a fost inaugurată stația de gaz din acest municipiu. „Atunci îmi vorbea de toate proiectele legate de dezvoltarea rețelei, iată că a reușit. Ăștia sunt liberalii. Fac ceea ce spun”, a precizat Nicolae Ciucă.

· Gheorghe Flutur: Modelul de administrație liberală de la Vatra Dornei trebuie multiplicat

La rândul său, viceprimarul și candidatul PNL pentru funcția de primar al municipiului Vatra Dornei, Marius Rîpan, l-a invitat pe Nicolae Ciucă să viziteze acest municipiu cât mai des pentru a vedea cum se dezvoltă. „Bine ați revenit la noi și vă invit să reveniți cât mai des. Ultima dată când ați fost s-a adus gazul la marginea orașului, astăzi avem și 32 de kilometri de rețea de gaz. Cazinoul era în șantier și acum e finalizat. Încă sunt multe lucruri la care lucrăm, multe proiecte și Vatra Dornei începe să se schimbe. Vă mulțumim că închideți cercul cu domnul președinte Gheorghe Flutur, cu doamna deputat Angelica Fădor și cu dumneavoastră se închide un cerc care e foarte important pentru a putea să faci o administrație locală să meargă înainte”, a declarat Marius Rîpan.

Prezent la Vatra Dornei, liderul PNL Suceava și candidatul liberal pentru președinția Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a evidențiat faptul că modelul de administrație liberală din acest municipiu trebuie multiplicat. „Ați văzut cum arată centrul municipiului, dar așa arată toată Vatra Dornei, pentru că s-au implicat enorm. În Vatra Dornei sunt peste 80 de milioane de euro bani absorbiți. Sunt foarte harnici, au locuințe sociale, spital, ambulatoriu, școlile, liceele, toate fiind modernizate. Îi mulțumesc primarului Ilie Boncheș pentru că datorită lui avem și această schimbare de catifea de generații aici. Ca și la Suceava, Ion Lungu cu viceprimarul, așa și la Vatra Dornei domnul Boncheș cu domnul Rîpan. Deci se poartă la noi această schimbare de generație, de gardă, în mod civilizat”, a declarat Gheorghe Flutur.