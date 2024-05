Vineri, 10 Mai 2024 (09:07:21)

Taraful Florin Mucea și Angelica Flutur au fost aplaudați la scenă deschisă de publicul care a ales să participe la spectacolul folcloric „Din Arad și Timișoara - vechi și nou în toată țara”, desfășurat pe 8 mai 2024, la Filarmonica Arad.

Momente artistice de muzică instrumentală, muzică vocală, dans popular și momente artistice surpriză au fost prezentate de artiști consacrați în cadrul acestui spectacol. Talentul, tinerețea, profesionalismul și experiența s-au îmbinat armonios și au creat un spectacol de excepție.

Publicul a fost încântat să-i asculte în recitaluri pe invitații speciali: Carmen de la Sălciua, Angelica Flutur, Paula Pașca și Ionuț Guver, Carmen Ienci, Denis Hilițianu, Agatha Nichitean, alături de Taraful Cristian Inchescu, Formația Carmen de la Salciua și Taraful Florin Mucea.

Bucovinenii au reușit și de această dată să ofere momente de folclor autentice pe scena Filarmonicii de Stat din Arad, iar publicul i-a răsplătit cu aplauze îndelungi și au cerut bis. La melodiile interpretate de Angelica Flutur, spectatorii s-au ridicat în picioare, au cântat și dansat alături de artistă și Taraful Florin Mucea.

Sunetul viorii, ușor doinit, apoi trompeta, au creat o stare anume în rândul iubitorilor de folclor. Aceștia s-au entuziasmat mai ales la piesele interpretate de Angelica Flutur: „Sus pe muntele Ciumârna”, „Huțulca”, „Jocu’ lu’ badea Cocârță” etc. Florin Mucea, fiul regretatului rapsod Vasile Mucea, care promovează cu succes proiectele de păstrare a folclorului autentic bucovinean cu taraful care-i poartă numele, a spus, la final: „Dacă ar fi trăit tatăl meu, să vadă că am dus mai departe melodiile lui peste tot în țară și în străinătate, Italia, Anglia, Franța, Portugalia, Germania, Belgia etc., cred că ar fi foarte mândru. Tot ce am realizat în ultimii ani s-a bazat exclusiv pe munca noastră. Nu am fost sprijiniți de nimeni (instituții culturale publice sau private). Succesul nostru s-a bazat și se bazează în continuare pe felul nostru de a cântat, pe repertoriu, pe felul cum ne-am prezentat în fața publicului, cum am colaborat cu artiștii noștri locali foarte cunoscuți și cu artiști din alte zone ale țării”, a transmis Florin Mucea.