Pentru elevi proiectele europene Erasmus+ înseamnă oportunitatea de a deschide noi perspective culturale și de a începe un nou capitol al vieții de adolescent, aflat în căutarea dezvoltării personale și profesionale.

Pe data de 6 aprilie, șaisprezece elevi ai Colegiului Național ”Mihai Eminescu”, Suceava au participat la mobilitatea Erasmus+ din cadrul proiectului de Acreditare nr. 2021-1-RO01-KA120-SCH-000044157, cu destinația Malta.

Toate activitățile desfășurate i-au ajutat pe elevi să se dezvolte personal și profesional, făcându-i să aprecieze că au făcut parte dintr-un grup minunat, cu care au construit amintiri deosebite, ce vor fi povestite cu bucurie peste ani: deplasarea cu feribotul către insula Gozo, unde au vizitat Ta Pinu, Ramla Bay, Inland Sea, Victoria și Citadela, întoarcerea cu barca prin Laguna Albastră. Turul ghidat din Gozo si, apoi, cel din Valletta, unde au admirat frumusețea arhitecturală a unor obiective precum Saint John's Cathedral s-au dovedit lecții aplicate de istorie și de geografie, in cadrul cărora au interacționat cu ghidul în limba engleză, au făcut schimb de idei și au comparat informații culturale.

Programul a inclus și activități sportive, precum un tur ghidat cu caiacul, care a reușit să-i apropie și mai mult datorită muncii în echipă de care au dat dovadă. Au explorat peștera din Gnejna și frumusețea golfului pe care l-au parcurs, vâslind în perechi pe marea însorită și calmă. De la cei doi studenți voluntari internaționali au învățat reguli de orientare și de siguranță pe apă, dar și importanța activităților dinamice, care ne țin în formă fizică bună și ne dau încredere în forțele proprii, după depunerea unui efort fizic pe măsură!

Pe lângă activitățile de dezvoltare a competențelor de comunicare în limba engleză organizate în cadrul atelierelor oferite de instituția parteneră, Sprachcaffe Languages Plus, serile petrecute la English Cafe din Sliema le-au dat șansa să comunice cu mulți tineri din diferite țări ale lumii. Pe lângă un mod relaxant de a-și îmbunătăți abilitățile de exprimare în limba engleză, elevii au descoperit un mod interesant de a călători virtual prin toate colțurile lumii, din America de Sud până in extremul Orient - doar mutându-se de la o masă la alta a cafenelei (din zece în zece minute suna un clopoțel, care îi anunța să-și schimbe locurile de la masă, pentru a conversa cu cât mai multe persoane!).

In seria atelierelor de lucru a figurat un atelier de ecologie, unde elevii au învățat cum să economisească, au dezbătut in grupuri importanța ecologizării, au gustat produse bio, dar le-au fost evaluate și cunoștințele în materie de educație sustenabilă. În funcție de răspunsuri, au câștigat premii constând în produse prietenoase cu mediul. Un alt atelier a fost dedicat conceptului de digital marketing, unde cu ajutorul formatorului, au creat propriul lor produs și o campanie personalizată de marketing pentru a-l promova și vinde. Un atelier complex de cercetare in teren a fost și vizita interactivă la un Centru local de activități științifice, unde tehnologia, jocurile și aplicațiile moderne le-au permis elevilor sa realizez experimente incitante in domeniul biologiei, fizicii și chimiei.

Ziua petrecută în schimbul de experiență cu școala Archbishop’s Seminary din Rabat a însemnat descoperirea unui sistem educațional nou, în care rigoarea se îmbină cu metodele moderne de învățare. De la clasele primare la cele liceale, de la bibliotecă la cafeneaua școlii, mediul era unul atractiv, colorat, primitor. Curtea interioară si holurile mari aveau spații in care elevii puteau interacționa, iar sălile pentru laboratoarele practice variau de la științe la spații de audiție pentru limbi străine și de la sala de muzică dotată cu instrumente până la laboratorul de artă gastronomică.

Acest proiect nu a fost unul tipic, ci a însemnat construirea unei mici familii pentru elevii participanți, în interiorul căreia au reușit să se dezvolte din toate punctele de vedere. Au construit relații, au devenit mai încrezători, au interacționat între ei și cu ceilalți, au dezbătut, au învățat mai multe datorită acestui proiect Erasmus+ implementat la Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, cu sprijinul Uniunii Europene.