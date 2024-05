Vineri, 10 Mai 2024 (14:33:28)

Un sucevean în vârstă de 43 de ani a ajuns în Penitenciarul Botoșani, joi seară, în urma unei condamnări definitive la 3 ani de închisoare cu executare, după ce a comis cu repetiție infracțiunile de conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului.

Marcel Munteanu este unul dintre șoferii pericol public din categoria celor incorigibili.

Anul trecut, în vară, individul a fost prins beat la volan pe raza de competență a Judecătoriei Fălticeni – zona Vadu Moldovei.

Probele de sânge au indicat alcoolemiile de 1,09 g/l proba I şi 0,91 g/l proba II, în condițiile în care bărbatul nu este nici posesor de permis de conducere.

Cel mai grav aspect al cazului este că bărbatul fusese condamnat de Judecătoria Fălticeni pentru aceleași două infracțiuni. El a primit la prima judecată un an de închisoare pentru conducere fără permis și 9 luni pentru conducere sub influența alcoolului, pedeapsa rezultantă fiind de 1 an și 3 luni de închisoare. Pedeapsa a fost suspendată pe durata unui termen de încercare de 2 ani și 6 luni. Inculpatul a perceput atât de bine clemența judecătorilor încât a continuat să conducă fără permis și băut în termenul de încercare.

După ce a fost prins din nou la volan, în stare de ebrietate și fără permis, inculpatul a fost plasat o perioadă în arest la domiciliu.

Prin decizia Judecătoriei Fălticeni, rămasă definitivă joi, 9 mai, bărbatul în vârstă de 43 de ani a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 3 ani de închisoare.

În baza mandatului, polițiștii Secției Rurale Vadu Moldovei l-au ridicat de la domiciliu și l-au transportat sub escortă în penitenciar.