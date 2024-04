Miercuri, 3 Aprilie 2024 (18:09:48)

Credincioși ortodocși suceveni vor primi și anul acesta, în noaptea de Înviere, Lumina Sfântă de la Mormântul Sfânt din Ierusalim. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care a precizat că instituția pe care o conduce, împreună cu Aeroportul „Ștefan cel Mare”, va organiza transportul pentru aducerea Sfintei Lumini la Suceava.

„Vreau să mulțumesc Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților că este în parteneriat cu noi, iar binecuvântarea Înaltului Părinte Calinic este cea care ne îndrumă. Consiliul Județean, prin Aeroportul Ștefan cel Mare de la Salcea, va organiza aducerea Sfintei Lumini. O delegație va pleca de la Suceava la București, cum se întâmplă în fiecare an, pentru a fi adusă Sfânta Lumină în bisericile de aici, din județul Suceava”, a precizat Gheorghe Flutur. În același timp, el a prezentat și unele dintre principalele activități și evenimente care vor avea loc în cadrul ediției de anul acesta a programului „Paștele în Bucovina”, ajuns la ediția a 15-a.

„În fiecare an organizăm Paștele în Bucovina, un proiect al Consiliului Județean Suceava, care a început în anul 2009. Un proiect care a făcut ca Bucovina să fie mai cunoscută, în special în zona turismului religios. În 2009 reușeam, cu binecuvântarea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, să aducem la Suceava Sfânta Lumină de la Ierusalim. De atunci am organizat evenimente frumoase, nu numai de Paște. Am organizat Crăciun în Bucovina, Pelerin în Bucovina și alte sărbători, care au fost pregătite, omagiate și sărbătorite așa cum se cuvine de noi”, a precizat șeful administrației județene.

Făcând referire la ediția de anul acesta, Gheorghe Flutur a spus că principalele evenimente, Festivalul cântecelor de toacă și „Clopotele Bucovinei”, vor avea loc în prima zi de Paște, pe esplanada centrală a Casei de Cultură din Suceava. „ Consiliul Județean Suceava va organiza evenimente așa cum am organizat de Buna Vestire la Fundu Moldovei, Festivalul de Cântece Religioase, împreună cu primăria de acolo. Astfel, pe 21 aprilie vom avea Festivalul Ouălor Încondeiate la Ciocănești, eveniment organizat de primăria acestei comune. Apoi, de Florii vom avea Festivalul Ouălor Încondeiate la Moldovița, dar și alte evenimente în Săptămâna Mare în mai multe localități.

Iar în centrul Sucevei vom organiza evenimente specifice de Florii, un concert de pricesne și cântece religioase, precum și Târgul de Paște, împreună cu Primăria Municipiului Suceava. Tot în centrul Sucevei vom avea un mesh uriaș pe Casa de Cultură, o scenă, un clopot, ecrane, iar în ziua de Paște, de la ora 13:00 va avea loc evenimentul tradițional de acum din ziua de Paște, Clopotele Bucovinei și Festivalul cântecelor de toacă. Un concurs al tinerilor consacrați în acest eveniment de bătut toaca, unde vom avea mulți concurenți. Va fi și un concurs de ciocnit ouă și vizionarea pe ecrane a filmului Clopotele Bucovinei, cu înregistrări de la 15 mănăstiri de aici, de la noi de acasă”, a spus Gheorghe Flutur. El i-a invitat pe suceveni și turiști să fie prezenți în număr cât mai mare la evenimentele care vor fi organizate în cadrul programului „Paștele în Bucovina”.