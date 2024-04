Miercuri, 3 Aprilie 2024 (11:40:20)

Peste 400 de copii și tineri talentați au participat la Festivalul Internațional de Muzică Ușoară, Populară și Instrumentală „Starul de Mâine”, ediția a II-a, desfășurat la Casa de Cultură „Platon Pardău” din Vatra Dornei, în perioada 29-31 martie 2024. Trei jurii de specialitate au desemnat câștigătorii. Este vorba de NICO, Mihai Trăistariu, Luminița Anghel și George Vanvu, jurații Secțiunii Muzică Ușoară; Grigore Gherman, Loredana Ceică, Pamfil Roată și Gabriela Popa, artiști care au jurizat Secțiunea de Muzică Populară, iar Maricel Maxim, Alina-Lăcrămioara Talancă și Marius-Ciprian Țăran au deliberat la Secțiunea de Muzică Instrumentală Populară și Cultă.

Marele Trofeu al Festivalului a fost câștigat de Maria-Adriana Demian, în vârstă de 11 ani, din Crasna Vișeului, jud. Maramureș. Trofeul Secțiunii Muzică Populară Instrumentală a fost câștigat de Gabriel-Ioan Pașcan, în vârstă de 13 ani, din Cârlibaba, județul Suceava, iar Trofeul Secțiunii Muzică Instrumentală Cultă i-a revenit lui Andrei Bodnar, în vârstă de 10 ani, din Câmpulung Moldovenesc. Trofeul Secțiunii Muzică Populară i-a fost înmânat concurentei Paula Corina Sîrbu, în vârstă de 14 ani, din Giurcani, județul Vaslui. Trofeul Secțiunii Grupuri-Duo a fost câștigat de Duo Caro și Ștefi (Carolina Racovițan și Ștefania Petric), în vârstă de 13, respectiv 14 ani, din Cluj-Napoca. Trofeul Secțiunii Muzică Ușoară i-a revenit concurentei Sara-Natalia Tîrnoveanu, în vârstă de 9 ani, din municipiul Suceava. În cele trei zile de festival, este 1.000 de persoane au însuflețit municipiul Vatra Dornei. Concurenți, părinți și profesori coordonatori din aproape toate județele țării, din Republica Moldova și Ucraina s-au bucurat de muzică, de recitalurile artiștilor și de premiile și trofeele obținute.

Președinta Asociației Green-Land Bucovina, artista DYA (Ioana-Diana Costeliuc), s-a ocupat îndeaproape de organizarea unui eveniment de o asemenea amploare pentru Țara Dornelor și, la final, a declarat: „Vă mulțumim pentru numărul impresionant de concurenți înscriși la toate secțiunile. Au fost peste 400 de copii și tineri care au performat pe scenă. Acest aspect ne motivează și mai tare. Am crescut de la an la an și vă așteptăm cu același entuziasm și la ediția a III-a”.