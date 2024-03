Vineri, 1 Martie 2024 (18:43:03)

Aproape 700 de femei au fost prezente vineri, 1 martie, la Consiliul Politic al Organizației Județene de Femei a PSD Suceava, poate cel mai mare eveniment de acest fel care s-a înregistrat la nivel național. Maestru de ceremonii a fost președinta OFSD Suceava, Larisa Blanari, care a precizat în deschidere că ”nu întâmplător suntem multe și nu doar natura renaște astăzi, ci și scena politică suceveană”.

”Sunteți doar o parte din doamnele care fac parte din această organizație și vă rog să transmiteți faptul că rolul femeii în politică nu mai stârnește doar zâmbete. Am bătut județul în lung și în lat și vă cunosc pe toate și vă apreciez la fel de mult. Vreau să mulțumesc tuturor celor din conducerea PSD și premierului Marcel Ciolacu, care a confirmat procentul de 30% pentru femei în partid. Vă vorbesc și în calitatea de candidat pentru alegerile europarlamentare, iar acest lucru mă onorează. Sunt convinsă că vom câștiga cele patru rânduri de alegeri din acest an. Obiectivul nostru pentru acest an e să avem mai multe doamne primar și consilier local, iar cele care sunt în funcții acum reprezintă un exemplu”, a transmis Larisa Blanari. Ea a încheiat cu câteva vorbe ale duhovnicului Iustin Pîrvu: ”Capul sus și la luptă. Nimic fără Dumnezeu, nici măcar în politică”.

La evenimentul derulat vineri a fost prezent și ministrul Familiei, Natalia Intotero. ”E cea mai importantă zi a anului, când e renașterea la viață. Vă doresc să fiți fericite, iubite și sănătoase și pentru că ați ales să fiți în PSD. Văd că sunteți unite și cred că o să ajungeți un etalon la nivel național. Este foarte important să fim uniți și vă felicit pentru că ați ales o femeie, pe Larisa Blanari, pe lista de europarlamentare. Să convingem și să aducem oameni care poate nu au avut curajul să se implice până acum”, a fost mesajul Nataliei Intotero.

Printre invitați s-a numărat și Maria Lazăr, secretar general al Organizației Naționale de Femei PSD.

”Te felicit nu numai pentru ziua de azi, ci și pentru munca pe care o faci și mă bucur să văd atât de multe femei care s-au adunat aici.

Vă vorbesc în calitate de mamă și bunică și vă rog să aveți grijă de copii pentru că societatea are mare nevoie”, a transmis Maria Lazăr.

· ”Am spus waw, că nu poți spune altceva când intri într-o sală și vezi atâtea sute de femei”

De la un eveniment atât de important nu puteau lipsi parlamentarii PSD Suceava, în frunte cu președintele organizației, senatorul Ioan Stan. ”Sunt deosebit de impresionat de această adunare, mai ales că e doar o parte din numărul total de femei din organizațiile din județ. Felicitări pentru organizare, pentru asemenea acțiune, una care nu este deloc ușor de gestionat”, a transmis Ioan Stan.

La fel de impresionat a fost și deputatul Eugen Bejinariu: ”Ce pot să spun: waw, waw. Larisa, ca să-l plagiez pe prim-ministru, nu pot spune decât că e o conferință cu ștaif. Doamnele sunt cele mai serioase în toate, iar politica nu face excepție”.

Printre cei care au avut loc la prezidiu s-a numărat și deputatul Mirela Adomnicăi, care le-a spus femeilor din sală că le urează succes la alegerile din acest an și și-a exprimat convingerea că vor izbândi, iar apoi totul va fi mai ușor.

· Gheorghe Șoldan: ”E momentul unei echipe de oameni competenți, iar PSD a reușit să demonstreze acest lucru”

Un alt deputat prezent la eveniment a fost Gheorghe Șoldan. Acesta și-a amintit de anii când era elev și spune că tot ceea ce a făcut actualul președinte al OFSD Suceava este remarcabil.

”Mă gândeam dacă voi avea emoții în fața a 600 de femei, de doamne. Retrăiesc momentele de la școală, când de 1 martie mă întorceam acasă cu pieptul plin de mărțișoare. Îmi aduc aminte că și-a propus un target de 1.000 de femei în organizație și mi-a fost greu să cred, dar acum aflu că sunt 3.000, iar doamna Larisa Blanari merită felicitată. Cred că acum, în 2024, e momentul unei echipe de oameni competenți, iar PSD a reușit să demonstreze acest lucru, că are oameni de valoare”, a transmis Gheorghe Șoldan, care este și candidatul partidului pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava.

· Cadou venit din Neamț, de la președintele OFSD

Cel mai nou parlamentar PSD, Gheorghiță Mîndruță, a declarat: ”Sunt convins că acest eveniment nu a fost organizat întâmplător pe 1 martie, pentru că e momentul unui nou început. O sală atât de plină de doamne înseamnă că este nevoie de o prezență mai mare a femeilor în politică”.

Invitaților le-a vorbit și Vasile Rîmbu, președintele organizației municipale a PSD Suceava, care este, în același timp, și candidatul partidului pentru funcția de primar al municipiului reședință de județ.

”Femeile vor urca în topul miliardarilor din lume, deci fiți încrezătoare. Șansa vă surâde și trebuie privit cu multă admirație că femeia este motorul economiei”, a fost mesajul lui Vasile Rîmbu.

Un alt invitat de onoare a fost Carmen Năstase, președintele OFSD Neamț, care a oferit cadou o traistă pentru că pe 1 martie este și ziua de naștere a lui Ion Creangă, adăugând: ”Larisa, sper să fii pe un loc onorabil la europarlamentare”, iar cei din sală pe locuri eligibile la alegerile locale.

Cristian Șologon, secretarul general al PSD Suceava, a menționat că a venit foarte emoționat și le-a citit celor prezenți un citat din Maica Tereza, o femeie care a schimbat lumea. Din sală a vorbit primarul comunei Baia, Maria Tomescu, care a transmis un mesaj scurt, dar extrem de clar: ”Ați făcut o muncă extraordinară, iar finalul se vede. Vreau să spuneți waw după campania electorală și după rezultatele care vor veni în mod firesc”.