Luptă directă

Omul de afaceri Dan Marcu a fost lansat în cursa pentru Primăria Rădăuți, din partea AUR, în după-amiaza zilei de joi, într-un mod mai puțin convențional. Evenimentul a fost organizat în hala de producție a firmei Inoxprim, pe care Dan Marcu a înființat-o și pe care o administrează de circa 20 de ani. În fața celor câteva sute de persoane care au participat la această lansare, candidatul AUR a recunoscut că nu este un orator prea bun, dar a promis că va învăța asta din mers. ”Străzile din Rădăuți arată precum cele din Donețk, iar ăsta a fost motivul care m-a determinat să intru în politică. Acum trei luni nu mă gândeam că o să fiu în jocul acesta. Am o echipă de consilieri bună și obiectivul este acela de a câștiga Primăria Rădăuți”, a spus Dan Marcu în fața celor prezenți.

Candidatul AUR a mai spus că în Rădăuți nu este nimic care să fi fost făcut bine, cu simț de răspundere. El și-a anunțat și câteva dintre obiectivele pe care le urmărește. ”Voi cere Consiliului Local să aprobe bonificația de 10% pentru persoanele juridice care plătesc impozitele în primele trei luni ale anului. Peste tot în țară se poate, numai la Rădăuți nu. De asemenea, vreau să reabilitez stația de asfalt existentă, iar în cazul în care nu se poate, să achiziționez alta nouă. Asta pentru a avea drumuri și nu borduri și pavele făcute în alte zone. De asemenea, îmi doresc o stație de betoane, pentru că acum toate lucrările care se execută în Rădăuți sunt externalizate”, a arătat Dan Marcu.

Acesta a mai spus că la fosta Poștă, acolo unde este sediul AUR Rădăuți, va fi afișată o listă cu toate punctele care vor fi abordate în campania electorală.

”Firma lui Dan Marcu este a șaptea în țară pe domeniul ei de activitate”

La evenimentul de joi, de la Rădăuți, au fost prezenți și mai mulți membri din conducerea județeană a AUR Suceava. Ionel Vasiliu, posibil candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, cel care îl secondează pe George Simion la conducerea județeană a partidului, a spus: ”Aici (n.a. – în hala Inoxprim) putem vedea cât de gospodar e viitorul primar al Rădăuțiului. Are toate pârghiile ca în patru ani să facă din Rădăuți un centru de putere. Am stat aici în perioada 2005-2006 și pot spune că de atunci și până acum nu s-a schimbat nimic în bine”. Prezentă la lansarea candidatului pentru Primăria Rădăuți, profesorul universitar Veronica Grosu a avut parte de propria lansare pentru alegerile europarlamentare care vor avea loc în aceeași zi cu cele locale, pe 9 iunie. ”Am făcut verificări și am constatat că firma lui Dan Marcu este a șaptea în țară pe domeniul ei de activitate. Îi doresc să aducă și Primăria Rădăuți între primele 10 din țară”, a precizat Veronica Grosu.

Deputatul AUR de Suceava Florin Pușcașu a spus despre cei doi candidați că sunt demni de a reprezenta, din două poziții diferite, pe plan local și pe plan extern, societatea românească. ”Până în 2020 nu am făcut politică, dar fără politică nu putem mișca lucrurile în societate. AUR dă frisoane și va câștiga alegerile din acest an”, a menționat deputatul Florin Pușcașu. Vicepreședintele organizației județene a AUR Suceava, Aura Bejinari, a spus și ea scurt și la obiect: ”În România este nevoie de o reconversie politică, iar cu cei doi candidați acest lucru se poate realiza”.

Invitați surpriză la evenimentul de lansare

La evenimentul de la Rădăuți au fost prezenți câteva sute de oameni, printre care și o serie de invitați surpriză. Printre cei care au luat cuvântul și i-au urat succes lui Dan Marcu s-au numărat fostul șef al Inspectoratului Școlar Județean Suceava, Petru Carcalete, dar și fostul deputat, actual președinte al organizației județene Suceava a Partidului Republican, Ștefan Alexandru Băișanu. Au mai fost și alte surprize la această lansare. În public s-a aflat și fostul primar al municipiului Rădăuți, Aurel Olărean, dar și Oana Pintilei, fost secretar de stat în Secretariatul General al Guvernului. Toate cele patru persoane au deținut funcțiile de demnitate din partea altor partide politice. O altă persoană cunoscută care a participat la eveniment a fost Neculai Miron, primarul comunei Bosanci, care va candida pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava. Rămâne de văzut din partea cărei formațiuni politice.