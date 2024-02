Marţi, 27 Februarie 2024 (10:32:24)

Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului este de patru ani „Școală-ambasador a Parlamentului European” (EPAS), program care le oferă elevilor posibilitatea de a-și înțelege drepturile în calitate de cetățeni ai Uniunii și de a afla mai multe despre rolul Parlamentului European.

Elevii ambasadori juniori EPAS, însoțiți de doi ambasadori seniori de la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, au răspuns invitației Parlamentului European de la Strasburg de a participa la programul Euroscola în data de 20 februarie.

Astfel, 23 de elevi au putut participa alături de elevi din întreaga Europă la programul Euroscola, această experiență oferindu-le ocazia de a experimenta direct democrația parlamentară europeană.

La sosire au primit brățări colorate (verde pentru „In favour”, portocaliu pentru „Undecided”, roz pentru „Against” și violet pentru „Compromise-oriented”), în funcție de care au fost conduși în Hemiciclu.

Activitatea a debutat cu discursul înregistrat al președintei Parlamentului European, Roberta Metsola.

La sesiunea Euroscola cu tema ,,EU against Climate Change”, toți participanții din România au ridicat mâna pentru a adresa întrebări vicepreședintelui PE, Martin Hojsik (SK, Renew Europe) și Mariei Ramot, reprezentant al Secretariatului Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară a Parlamentului European.

„Suntem mândri că trei ambasadori, Flutur Mihnea, Savițchi Ștefan și Hacman Daniel au fost numiți pentru a adresa întrebări în cadrul acestei întruniri”, a spus prof. Solonaru Elena Sextilia, coordonator program EPAS de la colegiul humorean.

Activitatea de după-amiază a constat în simularea unei sesiuni de lucru a Parlamentului European, în Hemiciclul de la Strasbourg. Pe parcursul activității, elevii, deveniți eurodeputați, au fost împărțiți în patru grupuri politice, care s-au poziționat diferit față de tema: “We have only one earth. The EU strategy again climate change”.

Au luat cuvântul șapte ambasadori: Flutur Mihnea Viorel, Rebenciuc Luca, Rotaru Andrei, Baboi Denis Alexandru, Negrea Iustin, Tiron Alessia, Savițchi Ștefan.

Activitatea de simulare a fost urmată de dezbateri plenare pe teme de actualitate precum: inegalitatea de gen, importanța votului și valorile UE.

În cadrul acestei activități, ambasadorii juniori EPAS au avut oportunitatea de a cunoaște mai bine demersurile pe care membrii Parlamentului European trebuie să le facă pentru a adopta legea corectă pentru cetățenii Uniunii Europene. Totodată, aceștia au legat prietenii cu elevi din alte țări și au reușit să acumuleze noi informații despre UE și despre funcționarea Parlamentului European.

Elevul Savițchi Ștefan a mărturisit că: „Am avut parte de o experiență inedită pe care nu o vom uita prea curând și care ne încurajează și motivează să continuăm activitățile în cadrul programului EPAS”.