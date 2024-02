Joi, 15 Februarie 2024 (15:39:35)

Un tânăr în vârstă de 23 de ani a fost în cele din urmă arestat preventiv după ce a adunat mai multe infracțiuni, unele comise când deja trecuse prin arest și fusese lăsat în libertate, sub control judiciar, adică sub supraveghere și cu interdicții impuse.

Din păcate, cazul lui Dumitru Costel Blasciuc, din Marginea, este unul în care se poate spune că gesturile de clemență nu au avut nici un efect, iar acesta pur și simplu nu s-a putut opri din comiterea de infracțiuni.

Având în vedere succesiunea de infracțiuni comise și gravitatea lor, se poate spune și că acesta a fost lăsat prea mult în libertate.

În luna noiembrie a anului trecut, în apropierea stației PECO Iosimar din Marginea, un tânăr a agresat două femei de la care a luat un telefon mobil și o vestă în ale cărei buzunare se aflau o pereche de căști pentru telefon și circa 10 lei.

Inițial, cercetările s-au derulat pentru comiterea infracțiuni de ”tentativă la tâlhărie”, iar mai apoi încadrarea juridică a fost schimbată în ”tâlhărie”. Din cercetări a rezultat că autorul faptei a fost Costel Blasciuc, în vârstă de 22 de ani la acea vreme.

Tot la finele anului trecut, același tânăr, la Gura Humorului, a sustras un microbuz funcțional, din spatele unei societăți, pe care l-a vândut ulterior la fier vechi cu 800 de lei.

El a fost pus sub acuzare pentru acest furt de la Gura Humorului în luna ianuarie a acestui an.

Pus sub control judiciar pentru aceste fapte, dar cercetat în libertate, tânărul a ajuns din nou în atenția polițiștilor.

Pe 4 februarie a.c., în jurul orei 9.30, polițiștii Secției Rurale Marginea au fost sesizați de un localnic că s-a furat un BMW 320.

Din cercetări a rezultat că proprietarul, un bărbat din Sucevița, a lăsat autoturismul pentru a fi reparat în comuna Marginea. Peste noapte, BMW-ul a rămas în spatele unei case, iar cheia într-un sertar din interiorul atelierului auto.

Pe timp de noapte, un hoț a intrat în atelier și a luat cheile.

Autoturismul marca BMW a fost găsit de polițiști la o distanță de aproximativ 500 de metri de locul din care a fost sustras, fiind abandonat.

Din cercetări polițiștii au ajuns în scurt timp la Dumitru Blasciuc, în vârstă de 23 de ani, din Marginea. El a recunoscut că a spart atelierul auto, a luat cheile, a pornit BMW-ul, dar a trebuit să îl abandoneze în scurt timp, din cauza defecțiunilor tehnice.

Tânărul a recunoscut că a încercat să sustragă și autoturismul marca VW Touareg din apropiere, tot cu chei găsite, însă nu l-a putut porni.

De menționat că tânărul a și condus mașinile furate pe drumurile publice, fapt care i-a adus noi infracțiuni reținute în sarcina sa, respectiv infracțiuni de conducere fără permis.

În baza probatoriului administrat de polițiști, Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți a propus în instanță înlocuirea măsurii preventive a controlului judiciar cu arestul preventiv.

Având în vedere că a fost vorba de o încălcare flagrantă a controlului judiciar (noi fapte comise) judecătorii au dispus înlocuirea măsurii și emiterea mandatului de arestare pentru 30 de zile.

În baza mandatului, miercuri, polițiștii Secției Rurale Marginea l-au identificat pe Blasciuc pe raza comunei Marginea și l-au dus sub escortă în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.