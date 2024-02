Joi, 8 Februarie 2024 (15:47:09)

Confruntat de adversarii politici cu o serie de „acuzații” referitoare la activitatea sa din perioada în care nu era om politic și ulterior viceprimar, Lucian Harșovschi a dat „cărțile pe față”, la o emisiune TV la care a fost invitat recent.

„Era acea perioadă în care transportul public în Suceava se făcea cu maxi-taxi. Văd că sunt unii care în ultima perioadă îmi tot aruncă în față că am fost <șoarece de maxi-taxi>. Și dacă aș fi fost, tot nu era o problemă. A munci nu e o rușine! Atunci erau acei ușieri care încasau și contravaloarea biletelor de la călători, cum sunt în ziua de azi taxatoarele la TPL. Dar acei oameni cărora li se spunea <șoareci de maxi-taxi> au hrănit familii, și-au făcut un viitor... Știu foarte mulți dintre ei, pentru că în primul an de facultate am fost șofer de maxi-taxi. Ulterior, în fiecare vară din perioada facultății, care a fost de cinci ani – nu că aș fi rămas repetent, ci pentru că așa se făcea Facultatea de Inginerie Electrică – Știința Calculatoarelor, am fost la muncă în Statele Unite ale Americii”, a precizat Lucian Harșovschi.

Ulterior, viceprimarul Sucevei a povestit cum a lucrat din greu în SUA, în condiții deloc diferite de cele din România.

„Prin programul <Work and travel> am muncit de la a căra roaba la a face mortar. Acolo am făcut prostia să le spun muncitorilor români cu care lucram că sunt inginer în devenire, iar când făceam materialul la lopată, îl ridicam pe frânghie, iar când ajungea sus găleata, se uitau și ți-o aruncau jos, făcând miștouri – <domnu' inginer, s-a întărit materialul>. Am cărat mobilă prin toată America, am ajuns și șef de depozit. Sunt lucruri care nu se știu că le-am făcut înainte de a ajunge viceprimar, prin anii 2003, 2004, 2005, 2006, când am fost an de an în SUA. Iar când reveneam, toată lumea, inclusiv profesorii, mă întrebau – dar de ce ai venit înapoi?”, a mai povestit Lucian Harșovschi, care în 2008 a devenit cel mai tânăr viceprimar al Sucevei, cu trei mandate complete și unul parțial.