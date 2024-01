Marţi, 30 Ianuarie 2024 (13:57:47)

40 de lucrări realizate de artiștii Iosif Csukat și Ovidiu Ambrozie Bortă - BOA pot fi admirate, până pe 29 februarie 2024, la parterul Centrului Cultural Bucovina. Vernisajul expoziției de pictură a avut loc marți, 30 ianuarie, marcând în acest fel Ziua Artelor Plastice Bucovinene, aniversare care readuce în atenţie momentul constituirii Societăţii Artiştilor şi Amicilor Artelor Plastice din Bucovina/SAAAPB (Cernăuţi, 31 ianuarie 1932).

Cei doi artiști au venit în fața publicului cu lucrări realizate în mai multe tehnici (ulei pe pânză, acrilic, acuarelă, cuțit de paletă etc.), lucrări de dată recentă sau lucrări mai vechi, peisaje, natură statică, flori, portrete, peisaj urban, picturi satirice, tablouri cu încărcătură emoțională care vor aduce bucurie în ochii privitorului.

Artistul Ovidiu Ambrozie Bortă - BOA a spus că este onorat și bucuros să expună, de Ziua Artelor Plastice Bucovinene, alături de Iosif Csukat, la Centrul Cultural Bucovina. Pe simeze sunt 20 de lucrări care poartă semnătura artistului Ovidiu Ambrozie Bortă - BOA. Nu lipsesc elementele de grafică satirică, care trezesc o doză de umor, lucrări creative, dar riguros executate, la care se adaugă picturile satirice (din care sigur reiese o idee, se desprinde un răspuns sau o întrebare), peisajele urbane, florile (un joc al formelor, liniilor și culorilor), tablouri selectate dintr-un ansamblu mai mare de lucrări, realizate de artist din anul 2021 și până în prezent. Ca tehnici, BOA a folosit pictura în ulei pe pânză, picturi acrilice, picturi în stil acuarelă, o alegere artistică delicată, plină de culoare, de sensibilitate și fragilitate.

· „Arta plastică este pentru mine totul”

Pictorul Iosif Csukat îmbogățește expoziția de la parterul Centrului Cultural Bucovina cu 20 de tablouri: peisaje, flori, natură statică, portrete. „Îmi plac mult copacii, pictez copaci, pentru că ei arată vigoare, mai ales stejarii, care sunt masivi, cu rădăcinile bine înfipte în pământ. Eu am venit în această expoziție cu majoritatea lucrărilor noi, lucrate în anul 2023, dar care nu au fost expuse până acum. Am două lucrări făcute anul acesta, în anul 2024: <Peisaj de iarnă> și <Casa bătrânească>. Îmi place să pictez și case, pentru că acestea sunt asemenea sufletului omului... îmbătrânesc și, încetul cu încetul, sunt uitate de lume”, ne-a spus Iosif Csukat.

Artistul a folosit la realizarea tablourilor doar tehnica cuțitului de paletă. Îi place să picteze în natură, să facă peisaje, iar natura statică o face în atelier. „Arta plastică este pentru mine totul. Eu am o vorbă: <m-am născut cu pensula în mână>. Desenez de mic copil. La liceu desenam pe bancă, desenam pe orice. Am în spate peste 50 de ani de muncă, 50 de ani de când pictez, dar este o muncă plăcută. Pictura este grea, dar dacă îți place devine ușoară. Ai nevoie de talent și perseverență, trebuie lucrat neîncetat. Eu am avut norocul și plăcerea de a-l avea ca profesor pe artistul plastic Virgiliu Parghel, de la care am învățat foarte mult”, ne-a mai spus Iosif Csukat, care, în fiecare an, ne bucură cu lucrări noi, care ne inspiră și care ne invită la visare. Sucevenii sunt invitați la Centrul Cultural Bucovina, organizatorul evenimentului, pentru o „călătorie” printre picăturile de culoare, de artă, de frumos, oferite cu generozitate de artiștii Iosif Csukat și Ovidiu Ambrozie Bortă - BOA.