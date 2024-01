Locatarii din 20 de apartamente din blocul din Burdujeni afectat de explozie primesc și în acest an sprijin financiar de la Primăria Suceava

Miercuri, 17 Ianuarie 2024 (13:04:44)

Familiile din 20 de apartamente din blocul unde a avut loc o explozie în decembrie 2022, în cartierul Burdujeni, vor fi sprijinite financiar și în acest an, de la bugetul local. Primarul de Suceava, Ion Lungu, a declarat, miercuri, în conferință de presă, că în cursul zilei are programată o întâlnire cu proprietarii locuințelor din strada Rarău nr. 4, acolo unde a avut loc explozia, și le va aduce la cunoștință toate informațiile legate de proiectul de consolidare a blocului. „Din păcate, lucrurile sunt destul de delicate, în sensul că noi am depus proiectul pentru clădire cu risc seismic, proiectul este eligibil, dar la dosar ne trebuie rezultatul anchetei penale cu cauza exploziei. S-au făcut eforturi din partea primăriei, s-a luat acel aragaz de la care a fost explozia, s-a trimis la Petroșani la expertiză, dar încă mai durează”, a explicat Lungu.

Acesta a arătat că la scara D a blocului afectat locatarii din opt apartamente se pot muta înapoi în case; în patru dintre acestea familiile au revenit deja, în celelalte patru încă nu. Alte cinci apartamente au pereți comuni cu scara în care a avut loc explozia, iar oameni care le dețin au solicitat sprijin la primărie. „Anul trecut, la 28 de apartamente am dat câte 25.000 de lei, în total 700.000 de lei. În acest an scădem opt apartamente care sunt locuibile la scara D, mai rămân 20 de apartamente și voi propune să acordăm tot câte 25.000 de lei”, a afirmat Ion Lungu. Proiectul de hotărâre va fi supus dezbaterii și aprobării consilierilor locali în ședința deliberativului din data de 31 ianuarie a.c., după aprobarea bugetului.

Reamintim că solicitarea de finanțare efectuată de Primăria Suceava pentru proiectul de consolidare a tronsonului blocului de locuințe nr. 139 de pe str. Rarău nr. 4 (scara E) din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava este prin programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat. Costul total este estimat de proiectant la 14,7 milioane de lei (2,9 milioane de euro), din care 12,54 de milioane de lei (2,5 milioane de euro) de la bugetul de stat și 2,15 milioane de lei (peste 400.000 de euro) de la bugetul primăriei.

Primăria Suceava a plătit de asemenea expertiza pentru acest bloc. Explozia a avut loc într-un apartament de la etajul doi, din cauza unei acumulări de gaze, și a afectat scările D și E ale imobilului cu regim de înălțime S+P+4E. Din clădire au fost evacuate 28 de familii, proprietarul apartamentului unde s-a produs explozia a murit, iar alte persoane au fost rănite. Suflul exploziei a condus la deformarea, ruperea și prăbușirea planșeelor care delimitează locul deflagrației, de la etajele I și II, realizate din panouri prefabricate din beton armat.