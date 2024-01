Rădăuțeanca Ana Dumbravă, desemnată pentru al doilea an la rând cea mai bună jucătoare de Counter Strike din lume

Luni, 15 Ianuarie 2024 (14:23:24)

Rădăuțeanca Ana Dumbravă a fost desemnată, pentru al doilea an la rând, cea mai bună jucătoare de Counter Strike: Global Offensive din lume, premiul fiindu-i acordat în cadrul unei gale desfășurate la finele săptămânii trecute.

„A doua oară consecutiv, jucătoarea anului. Sunt încă în stare de șoc, nu pot exprima toate sentimentele pe care le am acum. Sunt atât de fericită să văd cât de mult sprijin am primit din partea publicului și sper că, prin acest premiu, să pot inspira generația mai tânără să-și dezvolte și să-și urmeze visurile. Vă iubesc pe toți, sper că v-am făcut mândri”, a mărturisit Ana imediat după primirea distincției.

Tânăra are 24 de ani și este jucătoare profesionistă de CS: GO din 2015, în ultimii ani adjudecându-și o serie de premii remarcabile la cele mai importante turnee de CS: GO pe plan mondial.

Este cunoscută în comunitatea de gaming cu pseudonimul ANa și joacă pe poziția de AWP-er (lunetist) la echipa feminină Nigma Galaxy.

· Gaming-ul este job cu normă întreagă

Pentru Ana, gaming-ul este un job cu normă întreagă, cu salariu și bonusuri mai mult decât motivante, dar și cu sacrificii pe măsură.

Fratele ei mai mare i-a inspirat pasiunea pentru jocuri pe calculator. A început cu FIFA, NFS, GTA, CS 1.6, Elder Scrolls Oblivion, Quake, dar Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) a fost jocul care i-a dat un sens și care i-a schimbat viața, potrivit www.pressone.ro .

Jocul a fost lansat în 2012, iar din 2015 Ana îl joacă constant, în timp ce încearcă mereu să-și îmbunătățească stilul și tehnicile.

„Pe scurt, jocul opune două echipe, teroriștii și antiteroriștii, în diferite moduri de joc bazate pe obiective. Cele mai frecvente implică teroriștii care plantează o bombă, în timp ce contrateroriștii încearcă să-i oprească sau încearcă să salveze ostaticii capturați”, a explicat jucătoarea pentru www.pressone.ro .

Ana spune că, deși jocul e foarte popular, e și dificil în același timp. Există cinci jucători într-o echipă, și fiecare are rol diferit: „Trebuie să cunoști foarte bine jocul, să ai o comunicare eficientă și la obiect, dar și să sacrifici foarte multe ore în timp ce te antrenezi, pentru a ști cât mai bine acea lume și a avea reflexe bune”.

Pe lângă performanța la cel mai înalt nivel, un alt vis de-al Anei este înlăturarea prejudecăților potrivit cărora gaming-ul este un domeniu consacrat bărbaților, dorindu-și să inspire cât mai multe femei să se alăture industriei.

„De când m-am apucat de Counter Strike la nivel competitiv am avut două <goal-uri>, primul fiind de a sparge bariera dintre scena masculină și cea feminină, iar al doilea de a ajuta fetele și băieții talentați să înceapă și ei o carieră.

Aceste goal-uri încă nu s-au schimbat și chiar îmi doresc ca industria noastră din Romania să aibă un mare succes pe plan internațional. Știu și înțeleg că la început este greu, dar pot spune din experiența mea că nimic nu este imposibil de realizat. Dacă îți dorești ceva și muncești pentru acel lucru, atunci poate deveni realitate”, declara Ana.