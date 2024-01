Luni, 15 Ianuarie 2024 (15:42:39)

Un bărbat în vârstă de 52 de ani, din municipiul Suceava, a ajuns în Penitenciarul Botoșani, la finele săptămânii trecute, în urma unei condamnări la 3 ani și 4 luni de închisoare pentru comiterea mai multor infracțiuni rutiere.

Mihai Luca a călcat în picioare legislația rutieră, iar acum va plăti destul de scump pentru asta.

Bărbatul a fost trimis în judecată pentru nu mai puțin de trei infracțiuni, după ce s-a urcat la volanul unei mașini neînmatriculate, fără a avea permis și în stare avansată de ebrietate.

Judecătoria Suceava i-a aplicat 1 an și 6 luni de închisoare pentru conducerea unui autovehicul neînmatriculat, 2 ani și 4 luni pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului și 1 an și 6 luni de închisoare pentru conducere fără permis.

În urma contopirii a rezultat pedeapsa de 3 ani și 4 luni de închisoare.

Judecătorii au mai decis ca bărbatul să aibă interdicție de a conduce autovehicule timp de 4 ani după executarea pedepsei cu închisoarea.

Bărbatul în vârstă de 52 de ani a fost identificat de polițiști pe raza municipiului Suceava și dus sub escortă în Penitenciarul Botoșani.