La Școala Gimnazială Frasin, structură a unității de învățământ Școala Gimnazială Bucșoaia din orașul Frasin, a avut loc joi, 28 decembrie 2023, inaugurarea proiectului „My Smiling School”. Acest proiect a fost realizat în anul școlar 2022-2023 de către elevii clasei a VI-a, în cadrul programului „My School Can Be Cool” al Asociației „De-a Arhitectura” și a fost finanțat cu sprijinul sponsorului Digital Spirit.

Elevii au participat la sesiunea de finanțare a programului educațional din luna mai 2023, îndrumați de prof. Simona Covrig și de arh. Iulia Condrea (Cosovanu), și au câștigat premiul oferit de Asociația „De-a Arhitectura” cu ajutorul sponsorului.

Prof. Simona Covrig a spus că implementarea proiectului s-a desfășurat pe parcursul vacanței de vară, cu sprijinul elevilor, profesorilor și voluntarilor, „într-un efort comun de a transforma în realitate un vis frumos”.

S-au implicat în proiect voluntarii Cătălin Căilean, Petronela Căilean, Dana Macovei, Vasile Ungurian; elevii clasei a VI-a: Ilie Bozonc, Geanina Flocea, Andreea Macovei, Lavinia Nicoleta Romeghea, Răzvan Marian Turenschi, Emanuel Vlad, Paul Lucian Voloșen, Petrică Iulian Voloșen; eleva Daria Miruna Covrig (Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava); profesorii voluntari: Elena Mariana Bejenar, Simona Alexandra Ciornei, Silviu Emilian Oblezniuc. Artista Raluca Ioniță a realizat desenele suprarealiste care înveselesc capetele de hol.

În cadrul proiectului, a fost amenajat un spațiu dedicat evidențierii performanțelor sportive, atât cele obținute de elevii școlii, precum și cele obținute de foști elevi, care au studiat la una din școlile de pe raza localității Frasin. În această „Galerie a Campionilor”, ne-a spus prof. Simona Covrig, au fost așezate la loc de cinste două absolvente, sportive remarcabile, canotoarele Roxana-Iuliana Anghel și Ionela Livia Cozmiuc (Lehaci).

La inaugurarea proiectului, ce a avut loc joi, 28 decembrie, au fost prezenți toți cei implicați în proiect, primarul orașului Frasin, Marinel Balan, precum și cele două sportive: Roxana-Iuliana Anghel și Ionela Livia Cozmiuc, aceasta din urma fiind însoțită de părinții săi, locuitori ai orașului Frasin, și de celebrul ei soț, canotorul Marius Vasile Cozmiuc.

„Cuvintele sunt prea mici, iar recunoștința este foarte mare. Simți cu adevărat că faci bine un lucru atunci când ești apreciat acasă, în sânul celor dragi. Sunt onorată să fiu dată drept exemplu generațiilor actuale de copii și, totodată, este și o mare responsabilitate pentru mine, deoarece trebuie să mă ridic mereu la nivelul așteptărilor. Astăzi, la Școala Gimnazială Frasin, împreună cu colega mea Roxana-Iuliana Anghel, am trăit momente frumoase și emoționante alături de oameni care au contribuit la formarea noastră și cărora țin să le mulțumesc. Mulțumesc copiilor care și-au luat din timp, în vacanță fiind, și au venit să ne cunoască și să stăm de vorbă”, a spus Ionela Livia Cozmiuc.

· Premii, întrebări, fotografii

În cadrul unei ceremonii, au fost premiați toți cei care s-au implicat în realizarea proiectului „My Smiling School”, precum și cele două sportive - absolvente. Arh. Iulia Condrea a transmis un mesaj, fiind în imposibilitatea de a participa la eveniment. Un moment încărcat de mare emoție a fost acela în care primarul Marinel Balan, conducerea școlii și cadrele didactice și-au exprimat recunoștința pentru activitatea remarcabilă a celor două sportive.

„A avut loc și o sesiune de întrebări și răspunsuri, în care elevii au avut ocazia să discute cu Roxana Anghel, să îi adreseze întrebări, să facă fotografii, să primească autografe”, a completat prof. Simona Covrig.

„Mă simt onorată să fiu considerată un model pentru actualii și viitori copii care vor păși în Școala Gimnazială Frasin și mă vor vedea pe mine și pe colega mea Ionela Livia Cozmiuc pe un panou dedicat campionilor. Chiar dacă m-am mutat în 2014 în orașul Siret, unde și aici am fost premiată și apreciată în urma rezultatelor, mă bucur să văd că și școala mea natală se mândrește cu mine și mă apreciază. Va mulțumesc pentru această onoare de a apărea pe peretele unei școli și de a motiva copiii cu o simplă fotografie. Viitorul copiilor la Școala Frasin este cu adevărat îmbucurător, nu doar prin acest proiect, ci prin toate activitățile pe care le desfășoară, premiile pe care le obțin la concursuri, la campionatele de oină, Școala Frasin se poate mândri cu un perete de cupe și cu niște învățători și profesori de excepție, toți contribuind la educația viitorilor oameni de succes”, a transmis Roxana Anghel.