Invitat la Radio Top

La aproape un an de la demararea proiectului „Interviurile Monitorul”, seria de podcasturi cu și despre oameni mai mult sau mai puțin cunoscuți, dar care s-au remarcat în domeniul lor de activitate, realizatorul acestora, Tiberiu Avram, redactorul-șef al cotidianului Monitorul de Suceava, a fost invitat la Radio Top, unde a stat de vorbă cu jurnalistul Sorin Avram.

„Am avut invitați din toate domeniile... doar din domeniul medical nu am reușit încă, deși am făcut o listă de persoane, urmează... Tocmai voiam să invit pe cineva, dar a intervenit venirea lui Nicolae Gribincea, liderul trupei Plăieșii, și atunci am profitat de moment. E o trupă foarte apreciată în Suceava, unde vine destul de des, iar el e un om deosebit, modest, cu bun-simț. Părintele Necula a fost la începutul anului, iar ultimul podcast pe anul acesta a fost cu preotul Răzvan Câmpulungeanu, de la Biserica Sf. Ecaterina, și a ieșit ceva deosebit, cu colindele copiilor din cor, care erau foarte dedicați, cântau cu suflet”, a explicat Tiberiu Avram, care a fost întrebat câte astfel de interviuri filmate a reușit să facă.

41 până acum, cu personalități din toate domeniile, nu doar din regiune, ci și din țară sau de peste hotare, dar care au diverse legături cu județul Suceava.

O întrebare încuietoare a fost care dintre invitați l-au impresionat foarte tare anul acesta.

„Când îi chemi la podcast cam știi despre ce este vorba, plus că mă documentez înainte. Este șocantă povestea Ninei Smart, mulți au spus că e greu de crezut. Dar este o fabuloasă poveste de viață.

La fel și ultimul podcast de anul acesta, cu preotul Răzvan Câmpulungeanu, transmite foarte multă emoție. Ce vreau eu să fac este să prezint oameni care au făcut ceva pentru societate, care pot fi ori chiar sunt modele pentru cei din jur. În general oameni de la care ai ce învăța. De la fiecare invitat am avut și eu ce învăța”, a spus Tiberiu Avram.

„Eu de la tine am învățat astăzi că promovezi oameni de la care ai ce învăța”, a spus glumind Sorin Avram.

Concluzia de final, a lui Tiberiu Avram, a fost „să avem răbdare, să perseverăm în ceea ce facem și vor apărea și rezultatele”.

https://www.youtube.com/@MonitorulDeSuceava/podcasts