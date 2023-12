Final de carieră

Comisarul-șef Adrian Buga, inspector-șef al Inspectoratului Județean de Poliție Suceava, s-a pensionat. Joi, 28 decembrie, a fost ultima zi de muncă. Ofițerul care are 53 de ani și 30 de ani de carieră în poliție era titular pe acest post încă din ianuarie 2019, când a câștigat postul prin concurs. Ulterior a fost desemnat la conducerea Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate (BCCO) Suceava pentru o perioadă de 6 luni, apoi a fost împuternicit la aceeași structură timp de un an, iar ulterior a fost detașat, tot pentru un an de zile, la aceeași instituție. Comisarul-șef Adrian Buga revenise la conducerea IPJ Suceava în luna august a acestui an.

Până la organizarea unui concurs de ocupare a funcției, prerogativele de inspector-șef vor fi preluate de prim-adjunctul instituției, comisarul-șef Florin Poenari.