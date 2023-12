Ce-aș mai putea spune la ultimul meu articol din acest an? Că abia aștept să ne citim cu bine și în 2024, când voi intra în al douăzecilea an de când scriu la această rubrică. Vă dați seama câte s-au întâmplat între timp în lumea sportului? Habar nu aveam că urma să asistăm împreună la cea mai mare rivalitate din istoria fotbalului, prin apariția aproape concomitentă a două staruri precum Ronaldo și Messi. Cam la fel s-au petrecut lucrurile și în tenis cu această cursă fabuloasă între Federer și Nadal, care aveau împreună doar 4 Grand Slam-uri, toate ale... elvețianului! Și cine și-ar fi imaginat că minorul Djokovic, care abia jucase primul său Australian Open, venind din calificări și fiind învins în primul tur, va avea și el cursa lui inimaginabilă, îi va ajunge pe cei doi și apoi îi va și întrece?! Iar în tenisul nostru, în a doua jumătate a perioadei avea să răsară și să strălucească Simona Halep, ea devenind cea mai titrată româncă din acest sport, de asemenea prima lideră WTA din România.

Dar fotbalul românesc? S-a schimbat el? Dacă da, s-o fi schimbat în bine? Nu am nicio plăcere să răspund la această întrebare. Mai ales că e ceva ce, din păcate, nu s-a schimbat... Încă mai există ziariști care își construiesc audiența cu Gigi Becali. Strict pe partea sportivă, pe atunci ratasem calificarea la ultimul Mondial, acum am ratat-o la ultimele! Sună ca o glumă, ca un joc de cuvinte, dar e realitatea. Pe atunci aveam o singură victorie la un turneu final european, tot cu aia am rămas și acum. Căci da, la Euro ne-am mai calificat, ba încă de două ori, dar n-am bătut pe nimeni. Poate o vom face la anul, să bifez și eu la această rubrică premiera unei victorii românești la un turneu final. Astea sunt doar o parte din lucrurile neplăcute care nu s-au schimbat. Există însă și unele care s-au schimbat în rău, ba chiar în neînchipuit de rău. Ați ghicit că mă refer la prezența în cupele europene. Mă opresc aici cu această comparație care nu ne avantajează, oricum între timp schimbarea va fi totală, în Liga Campionilor nici măcar nu vor mai exista grupe. Ce bine, nu găsiți? La mulți ani, noi să fim sănătoși!