Duminică, 10 Decembrie 2023 (14:22:00)

Un tânăr din Suceava, Ionuț Slavnic, student în anul II la master, la Universitatea de Artă și Design (UAD) Cluj-Napoca, departamentul Bandă Desenată și Desen Animat, a fost diagnosticat în septembrie 2023 cu cancer colorectal, aflat în stadiul IV, cu metastaze prezente în plămâni și ficat.

Ionuț urmează acum un tratament la o clinică din Viena, dar resursele familiei sale sunt aproape epuizate. Ar trebui să mai urmeze cel puțin încă două cure cu citostatice acolo, însă pentru acest lucru are nevoie de fonduri, are nevoie de bani pentru a se salva, pentru a nu întrerupe tratamentul vital pentru această boală.

Fundația Umanitară Nord 2001 - Sânge pentru România a aflat de povestea tânărului sucevean și a lansat o campanie de strângere de fonduri pentru salvarea lui Ionuț, o persoană plină de blândețe și bun-simț, calm, zâmbitor, iubitor de animalele. „Viața încearcă să îi doboare pozitivitatea și bunătatea aducând asupra lui o boală agresivă. Ionuț nu vrea să se dea bătut, și pentru a-i ușura lupta lui și lupta familiei sale, vă cerem ajutorul. Haideți să-l ajutăm pe Ionuț să trăiască, să își poată realiza visurile, să continue să inspire prin artă, calm și zâmbete lumea din jurul lui”, spun reprezentanții fundației care a demarat campania de ajutorare.

· „Pe Ionuț îl descrie sufletul său cald și calm, având o atitudine oarecum zen”

O prietenă bună a tânărului sucevean, Szilvia Hanczig, a reușit să-l descrie cel mai bine pe Ionuț Slavnic: „Am petrecut cu Ionuț cinci ani minunați, de când am început a studia la UAD. Am ajuns să cunosc un om deosebit, cu un mod de a gândi foarte refreshing, ținând cont de lumea prezentă și de greutățile pe care ea le aduce. Ionuț este student în anul II Master, la Bandă Desenată și Desen Animat, venit din Suceava. Pe parcursul anilor, am văzut cum el reușea, complet din minte, să aducă în față un univers interior complex. O lume fantasy, unde sunt prezente tot felul de creaturi, personaje medievale, unde deseori natura se amesteca cu tehnologia într-un stil steampunk. Preferă să lucreze în alb-negru, fiind foarte meticulos și atent la detalii – la început cu tuș, iar mai nou, digital. Asta nu înseamnă că nu a experimentat și cu culoarea. În timpul său liber, Ionuț joacă jocuri video. Cu prietenii mai joacă Hunt și CounterStrike, iar singur, îi plăceau Hearthstone, Diablo, Elden Ring, God of War. Nu de mult a devenit fascinat de Magic the Gathering și și-a început o colecție proprie de cărți de joc și de miniaturi Warhammer. Ionuț iubește natura și animalele, în special bufnițele (având în casă o colecție frumoasă de orice fel de bufnițe – miniaturi, brelocuri, plușuri etc.). Preferă munții și plimbările pe jos și este obișnuit cu un stil de viață sănătos – îl veți recunoaște mereu după statura mică și ghiozdanul mare. Pe Ionuț îl descrie sufletul său cald și calm, având o atitudine oarecum zen. Mottoul său în viață este <Las că treșe> și este genul de om stabil emoțional, încrezător pe sine, dar mereu umil și modest. Deși își apreciază timpul petrecut singur, atunci când este în preajma prietenilor stă mereu cu zâmbetul până la urechi”.

Pentru mai multe informații despre situația lui Ionuț sau pentru a transmite gânduri de bine, nu ezitați să îi scrieți pe WhatsApp Szilviei Hanczig, la +40 751 529 114. Am mai aflat de la tânără că Ionuț este un suflet liber, care nu se necăjește ușor și care nu cade pradă comparațiilor. „Primește viața așa cum vine ea și se străduiește să fie împăcat. Mie mi-a luminat viața acest băiat și nu sunt singura care poate să spună acest lucru. Au trecut abia cinci ani, dar îmi doresc să treacă o viață întreagă alături de el”, a mai spus prietena lui Ionuț, Szilvia Hanczig.

· Donați! Ajutați! Salvați-l pe Ionuț!

Donații se pot face în conturile tatălui lui Ionuț, cu mențiunea donație tratament: Stavnic Filuț Ion, ING BANK, CONT ÎN LEI: RO02INGB0000999912394274, CONT ÎN EURO: RO98INGB0000999912394292, COD SWIFT/BIC – INGBROBU.

Nu ezitați să donați. Ajutați un tânăr să-și continue tratamentul salvator. Puneți o parte din inima dumneavoastră, din generozitatea dumneavoastră în slujba binelui. Faceți un bine în prag de sărbători. Acum puteți salva o viață! Donați! Ajutați! Salvați-l pe Ionuț!