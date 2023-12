Duminică, 10 Decembrie 2023 (14:02:11)

Un nou volum, purtând semnătura scriitorului și epigramistului Constantin Bulboacă a fost lansat publicului în cadrul unui eveniment cultural petrecut sâmbătă, la Fălticeni. Începând cu ora 11.00, în Amfiteatrul Colegiului Național ”Nicu Gane” a fost prezentat volumul de versuri umoristice intitulat ”Catrene și caricaturi pentru oameni și figuri”, realizat în tandem de profesorul Constantin Bulboacă și artistul Radu Bercea. Volumul a fost prefațat de către scriitorul Liviu Dorin Clement, care le-a vorbit iubitorilor epigramei și catrenului, prezenți la eveniment, despre noua realizare publicistică.

Profesorul Ioan Caulea a moderat evenimentul, introducând publicul în acest mult așteptat moment de descrețire a frunților. ”Profesorul, scriitorul și colegul Constantin Bulboacă recidivează astăzi cu o nouă producție proprie în stilul caracteristic cu care ne-a obișnuit. <Catrene și caricaturi pentru oameni și figuri> vine astăzi în fața dumneavoastră însoțită de ilustrațiile realizate de artistul Radu Bercea. Umorul reprezintă apanajul oamenilor serioși, cu un nivel ridicat de inteligență, de aceea ne face plăcere să fim astăzi aici, alături de atâția oameni de calitate și intelectuali aparte, care ne vor vorbi despre acest volum.”

Despre autor a vorbit profesorul Codrin Bența, directorul Colegiului Național ”Nicu Gane”: ”Constantin Bulboacă este un prolific al vremurilor noastre, nu are stare de nici un fel. Îl întâlnim peste tot, în felul lui gospodar și harnic în a face de toate în timpul liber, îl întâlnim scriind în momente de răgaz și prezent la toate evenimentele culturale, unde sintetizează în patru rânduri de catren esența momentului. Mesajul transmis de el are și critică, și satiră, dar are și bună voință și cuviință, el fiind un temerar care insistă să schimbe ceva din mersul comunității. Sunt adevărate catrene mesajele lui, însă sunt și caricaturi, și când citim acest titlu de carte ne duce cu privirea către rodul unei prietenii vechi pe care autorul o are cu artistul Radu Bercea.”

Volumul lansat la Fălticeni, apreciat de scriitori și public deopotrivă

Și de această dată cei doi prieteni nostalgici care fac catrene și caricaturi în tandem, într-o lume mult schimbată, nouă, își păstrează subiectele alese care rămân mereu actuale: societatea nouă și politica actuală, scriitorimea, femeia, călătoria, relații interumane și moravuri... privite cu relaxarea divertismentului. În chip inedit a vorbit despre creația lui Constantin Bulboacă profesorul Mioara Gafencu, care a preluat personalitatea autorului și a invitat audiența la citirea scriiturilor de cuvânt și imagini potrivite, acum la vremea colindelor, în cercul nostru de prieteni. ”Într-un decembrie aniversar, cum sunt și Moș Crăciun, vă invit împreună cu domnul Radu Bercea să ne delectăm prin catrene și caricaturi din noua noastră carte”, a îndemnat Mioara Gafencu.

Scriitorul Liviu Dorin Clement, cel care a prefațat volumul de catrene și caricaturi, a vorbit la rândul său despre realizare: ”Gândindu-mă la cartea domnului Bulboacă, deși am scris eu ce am scris în introducerea respectivă, s-ar putea ca dumneavoastră, și vă doresc asta, să ajungeți la concluzii mult mai ample, mai diverse, mai nuanțate despre volum în general și despre fiecare text în parte.”

Volumul de catrene și caricaturi a fost apreciat în alocuțiunea sa și de umoristul și seniorul scrisului bucovinean Constantin Horbovanu, care a adus și mesajul de salut și apreciere al scriitorului Emil Simion pentru realizatorii volumului lansat. Desenul și caricatura semnate de artistul humorean Radu Bercea adaugă un plus de frumusețe mesajului cărții, iar în cele câteva cuvinte rostite artistul plastic a apreciat cât de bine se simte în atmosfera fălticeneană, pe care o consideră o a doua lui casă.

În final a vorbit autorul Constantin Bulboacă, care a remarcat că ”m-ați lăudat toți și așa am aflat lucruri pe care nu le-aș fi știut niciodată poate despre mine. Vreau să mulțumesc lui Dumnezeu că m-a lăsat așa cum sunt, de pe Valea Jijiei, și să mulțumesc celui mai bun și mai cinstit critic din viața mea, soția Dora. Avem o echipă minunată aici, la Fălticeni, cenaclul <Nicolae Labiș>, e meritul tuturor colegilor mei și al celor care ne sprijină, pentru că vrem să dăm Fălticeniului ce-i aparține și locul binemeritat în literatură.”

Un scurt program muzical a fost prezentat de profesorul Puiu Crețu la flaut, continuat la voce și chitară de talente fălticenene au încheiat evenimentul de suflet pentru toți cei prezenți sâmbătă în sala colegiului din Fălticeni.