Proiect de HCL

Miercuri, 8 Noiembrie 2023 (12:18:44)

Municipalitatea suceveană nu va majora taxele și impozitele locale pentru 2024, dar o creștere a valorii acestora se va înregistra, ca urmare a actualizării indicelui de inflație.

Primarul Ion Lungu a precizat că în ședința din 23 noiembrie urmează să fie aprobată o hotărâre de Consiliu Local cu privire la taxele și impozitele valabile în 2024 în municipiul reședință de județ.

”Nu creștem taxele și impozitele locale, dar conform legii, vor fi actualizate cu rata inflației”, a spus Lungu, care a prezentat și o serie de exemple de impozite la apartamente și autoturisme.

De exemplu, la un apartament cu două camere, de 25 mp, impozitul este de 102 lei, iar în 2024 va fi de 116 lei, în vreme ce la un apartament cu două camere de 45 de mp, impozitul crește de la 184 de lei la 209 lei.

La un apartament cu trei camere în zona A, cu 65 de mp, impozitul crește de la 266 lei la 303 lei, iar pentru un apartament cu patru camere în zona A de 75 mp, impozitul crește de la 307 lei la 349 lei.

Pentru autoturisme, impozitul crește de la 55 de lei la 65 de lei pentru autoturismele sub 1000 cmc, de la 66 de lei la 78 de lei pentru cele sub 1200 cmc, pentru cele sub 1400 cmc de la 77 de lei la 91 de lei.

Pentru autoturismele cu capacitate sub 1600 cmc, impozitul crește de la 88 lei la 104 lei, la cele sub 1900 cmc, de la 250 lei la 280 de lei, iar la cele peste 2000 cmc, creșterea este tot de la 250 lei la 280 de lei.