Chiar dacă suntem în noiembrie, în plin sezon rece, lucrările de reparații și modernizări continuă în municipiul Suceava. Prezent în teren la lucrările de reabilitare a treptelor și a aleilor pietonale din cartierul Burdujeni, pe str. Bujorilor la bl. 101 și pe str. Eroilor, bl. 123, viceprimarul Lucian Harșovschi a verificat ce s-a făcut până acum, a atras atenția asupra unor aspecte care trebuie rezolvate și a „ochit” și o mașină abandonată într-o parcare de reședință, care va fi ridicată.

„Lucrăm la așa-zisele esplanade din municipiul Suceava. Am făcut în Obcini, pe Mărășești, am făcut în zona Orizont acel zid de sprijin chiar în stație, am făcut la Moldova, în Cuza Vodă I și acum suntem tot în Burdujeni, în Cuza Vodă II, unde lucrăm pe strada Eroilor și tot aici în zonă și pe strada Bujorilor. Lucrăm cât ne ajută vremea. Dacă vremea se strică, vom relua din primăvară”, a spus viceprimarul.

Lucian Harșovschi i-a găsit pe muncitori în pauza de masă, a râs cu unul dintre ei, să ia lopata în mână repede, pentru a se face că are de lucru, după care l-a felicitat pe un altul, nea Mișu, fiind ziua sa.

La discuțiile cu muncitorii, viceprimarul le-a solicitat să tragă cât mai tare să termine, fiind luna noiembrie, pentru că vremea bună s-ar putea să nu mai țină mult.

Pe de altă parte, Lucian Harșovschi a explicat că aceste lucrări, necesare în mai multe zone ale municipiului, nu se pot face peste tot până nu se lămurește regimul juridic al terenului, adică se știe în a cui proprietate este.

„Un aspect important este faptul că odată ce actele privind statutul juridic al terenului sunt clarificate și acesta nu este în cotă indiviză cu locatarii, putem să facem aceste reabilitări în tot mai multe zone ale orașului”, a explicat viceprimarul Sucevei.

Demersuri pentru refacerea treptelor și a aleilor pietonale sunt începute pentru mai multe zone.

„Sucevenii spun că suntem pe drumul cel bun, și acest lucru contează foarte mult pentru a continua”, a concluzionat Lucian Harșovschi.

Lucrări de reabilitare similare au fost efectuate și la bl. 19 de pe str. Șoimului, zona Moldova, precum și în alte zone ale orașului, pe Mărășești, bl. T1, zona Catedrală, în Obcini, zona Lidl și zona Moto Velo, T48, T49, T69 și T96, T62.