Joi, 28 Septembrie 2023 (15:34:19)

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că problema consumului de droguri a devenit îngrijorătoare, el considerând că pentru combaterea acestui fenomen nu trebuie să fie citite doar statistici, ci sunt necesare acțiuni ferme care să ajungă până la identificarea furnizorilor. Mai mult, Gheorghe Flutur s-a declarat supărat și indignat de faptul că uneori se încearcă „ascunderea sub preș” a acestei probleme la nivel de județ.

„Situația este extrem de îngrijorătoare. Părerea mea e că ar trebui să venim cu niște propuneri mult mai aplicate și cu implicarea mai multor structuri, familie, biserică, școală și toată lumea. Vedeți cât de gravă este situația. Mă bucură că noi am mai discutat de această problemă, dar trebuie să întrebăm structurile statului dacă stăpânesc fenomenul pentru că vedem și citim despre percheziții și în județul Suceava și sunt cam multe. Nu este în regulă, trebuie să vedem ce facem și să intrăm într-o nouă etapă”, a declarat Flutur în plenul Consiliului Județean.

El consideră că acțiunile trebuie să identifice cauza și care sunt furnizorii „ăștia blestemați de aceste otrăvuri pe piața tinerilor”. Președintele CJ Suceava a mai adăugat că trebuie dată o atenție deosebită și evenimentelor care au loc în județ și ce răspundere au organizatorii acestora. „Este foarte bine că avem evenimente. Dar la marginea evenimentelor nu cumva se întâmplă dezastre? Nu cumva ar trebui să îi responsabilizăm pe organizatorii aceștia mult mai mult?”, a completat Flutur.

El a mai spus că trebuie identificate zonele în județ în care acest fenomen al consumului de droguri a luat amploare, iar acolo să aibă loc întâlniri aplicate, inclusiv cu primarii, consilierii locali, consilierii bisericești, cadre didactice și alți factori responsabili. Gheorghe Flutur consideră că trebuie discutat despre cazuri concrete, cum ar fi un copil cu părinți plecați în străinătate care ajunge să consume droguri. „Nu trebuie să ascundem sub preș că e o rușine. Dacă se întâmplă nenorocirea și iese cu mașina pe stradă și îi ia la rând pe trotuar e mai bine? Părerea mea este că trebuie să depășim această barieră civilizat, respectând autonomia locală, dar să ne mutăm în câte un centru în care auzim că sunt cazuri de consumatori de droguri”, a declarat președintele CJ Suceava. El a mai precizat că nu mai trebuie să se vorbească la ureche despre barurile de noapte în care s-ar consuma droguri. „Mergeți în grupurile sanitare și stați de vorbă cu femeia de serviciu care curăță de seringi și din astea. Deci noi ce facem în situația asta? Nu trebuie să fie acela un punct nevralgic? Trebuie să vezi dacă ai poliție locală și dacă nu ai, ceri trupe în plus, ceri oameni să vină să verifice. Mie mi se pare că prea mult citim cifre și dacă am putea să le citim cum s-a îmbunătățit, dar constatăm o degradare îngrozitoare a acestei chestiuni când încep să îi verifici în trafic și când vezi câți dintre ei au luat și așa ceva pe nas”, a mai afirmat Gheorghe Flutur. El a spus că oricare ar fi riscurile trebuie o ofensivă mult mai puternică în combaterea consumului de droguri.