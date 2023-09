Joi, 7 Septembrie 2023 (15:23:42)

Etapa a III-a a Ligii Naționale de handbal masculin va începe vineri cu duelul Dinamo – CSM Bacău și se va încheia cu întâlnirea dintre Potaissa Turda și CSM București, programată luni. CSU Suceava va evolua pe teren propriu în această rundă, urmând să primească vizita celor de la Steaua București, duminică după-amiază.

„Întâlnim o echipă titrată, cu mare tradiție în România. Sigur că îi respectăm pe steliști, dar nu ne este frică de ei. Ca urmare a începutului slab de campionat, vom da totul pentru victorie. După calculele noastre, sperăm să acumulăm 6 puncte în primele două etape. Din păcate nu am reușit ce ne-am propus și vom face tot posibilul să reparăm acest lucru cât mai repede. Vom întâlni o echipă bine echilibrată pe posturi, cu jucători care au câștigat experiență la echipa națională și în cupele europene. Steaua practică un joc dinamic, la fel ca și noi, iar spectatorii neutri vor avea parte de spectacol, în mod sigur. Pe de altă parte, am mare încredere în băieți și în echipa noastră și cred că avem atuurile necesare pentru a învinge”, a declarat antrenorul secund al universitarilor, Bogdan Șoldănescu.

Confruntarea cu Steaua va începe la ora 17.30 și va fi transmisă în direct de postul de televiziune PRO Arena.

„Este clar că nu am avut parte de startul de campionat pe care l-am visat. Vom întâlni duminică un adversar de calibru, este clar, însă noi ne-am obișnuit să jucăm fiecare meci la victorie. Am reușit de multe ori să producem surpriza atunci când am avut în față echipe mai bine cotate. Avem nevoie să adunăm puncte și sper ca după următoarele două meciuri de campionat cu Steaua și Poli Timișoara, ambele de pe teren propriu, să stăm mult mai bine la acest capitol”, a precizat interul stânga Alex Dascălu.