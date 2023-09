Când suntem bolnavi, în minte ne vin tot mai mult imagini legate de boală, durere. Suntem stresați și boala ne menține într-o stare de dezechilibru psihic. Toate aceste imagini pot cu ușurință să ne inducă stări depresive, anxioase și ne pot agrava afecțiunea de care suferim. Una din tehnicile terapeutice ce pot fi utilizate cu succes pentru a ne echilibra mental, emoțional și a facilita vindecarea afecțiunilor este relaxarea prin imagistica ghidată. Ne referim aici la acele momente în care o persoană ascultă vocea unei alte persoane care o „conduce” printr-o serie de imagini vizuale relaxante. Capacitatea noastră de a vizualiza are impact și asupra reușitei noastre în a ne vindeca.

Va prezentăm în continuare câteva studii științifice relevante în acest sens.

Într-o cercetare din 2006, publicată în „Terapii Alternative în Sănătate și Medicină”, specialiști de la Departamentul de Promovare a Sănătății și de Comportament Uman de la Universitatea din Kyoto au măsurat nivelul hormonilor de stres și starea de dispoziție pentru 148 de subiecți care au beneficiat de două sesiuni de „imagistică ghidată”. În primul rând, studiul a stabilit că nivelul cortizolului – hormonul stresului – din salivă era mai mic după prima și cea de-a doua ședință. Specialiștii au observat că „informațiile neplăcute, care reprezintă una dintre cauzele stresului mental, sunt înlocuite de imagini confortabile, iar această înlocuire afectează concentrațiile de cortizol din salivă ale persoanei respective”. În al doilea rând, evaluând caracterul viu al imagisticii fiecărei persoane, studiul a stabilit că cu cât este mai bună abilitatea de a vizualiza cu atât mai mare reducerea nivelului de cortizol din salivă.

Tot în același an, un studiu realizat de Facultatea de Asistenți Medicali din cadrul Universității Purdue din Indiana a stabilit că imagistica ghidată este benefică și pentru femeile în vârstă care suferă de osteoartrită. Din cele 28 de femei câte au luat parte la studiu, jumătate au folosit imagistica ghidată timp de 12 săptămâni, iar jumătate, nu. După cele 12 săptămâni, femeile care recurseseră la imagistică ghidată au înregistrat un nivel crescut al calității vieții prin comparație cu cele care nu o făcuseră.

La Spitalul „William Beaumont” din Royal Oak, Michigan, s-a folosit în anul 2008 imagistica ghidată în tratamentul cistitei interstițiale. 15 femei au recurs la imagistică ghidată timp de 25 de minute, de două ori pe zi, în decurs de opt săptămâni. Imaginile respective erau canalizate pe vindecarea vezicii urinare, pe relaxarea mușchilor din zona pelviană și calmarea nervilor angrenați în afecțiune. Alte 15 femei dintr-un grup de control s-au odihnit în intervalul menționat. Rezultatele indică chiar că femeilor care au folosit imagistica ghidată li s-au redus considerabil simptomele și durerile, în comparație cu cele care nu folosiseră imagistica ghidată.

Un alt studiu din 2008, publicat în „Journal for the Society of Integrative Oncology” („Revista Societății pentru Oncologie Integrativă”), a relevat faptul că imagistica ghidată reduce riscul de recidivă a cancerului la sân. Studiul s-a efectuat pe 34 de femei care au participat la programul pe bază de imagistică, derulat pe parcursul a opt săptămâni. În urma studiului, s-a descoperit că li se redusese nivelul de stres și li se îmbunătățise calitatea vieții, dar și că se îmbunătățise nivelul cortizolului, un indicator al probabilității recidivei cancerului.

Imagistica ghidată are impact inclusiv asupra vindecării rănilor, lucru demonstrat și prin studiul efectuat în 2007 de Universitatea Louisiana, Facultatea de Asistenți Medicali, la care au participat 24 de pacienți care suferiseră o intervenție chirurgicală prin care li se îndepărtase vezica biliară. Pacienții care recurseseră la imagistica ghidată nu numai că au înregistrat o scădere a nivelului anxietății și al hormonilor de stres, dar au prezentat și mai puține iritații provocate de rănile datorate operației. E vorba de acea roșeață din jurul rănii provocate de incizie, asociată, de regulă, cu infecția sau inflamația. De fapt, imagistica ghidată a accelerat vindecarea rănilor.

Toate aceste studii scot în evidență faptul că această formă de terapie este extrem de eficientă și ar trebui să facă parte din viața noastră de zi cu zi pentru a ne menține un bun tonus mental și emoțional și a ne ușura considerabil procesul de vindecare a bolilor.

Psiholog Mihai Moisoiu

