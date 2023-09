Greu de privit, deși frumos în sine, meciul Soranei cu Karolina Muchova. După neverosimilul rezultat din celălalt sfert de la US Open, Gauff – Ostapenko 6-0, 6-2, jucătoarea noastră abia a reușit un game mai mult în disputa cu cehoaica, 6-0, 6-3 pentru aceasta din urmă. Dureros, desigur, mai ales când vezi meciul în direct, cu noaptea în cap. Dintru început a fost clar că Muchova e într-un vârf de formă mai apropiat de noțiunea de transă. La 0-3, cu deja două break-uri în spate, Sorana a avut multiple șanse de a reintra în meci la acel antologic game în care a avut 9 șanse de break, dintre care primele două legate! Ei bine, în prea puține dintre ele Sorana n-a făcut ce trebuie, doar că Muchova a etalat o diversitate uluitoare de lovituri câștigătoare. Unele, inclusiv pe parcursul meciului, din defensivă disperată, reușite demne de renumele lui Federer, a cărui admiratoare declarată este jucătoarea din Cehia. Iar ca întotdeauna când ești în mână, te mai ajută și norocul. Nu exagerat, dar cât să taie orice speranță nutrită în partea cealaltă a fileului. Se spune că ai făcut un meci bun atunci când raportul dintre lovituri câștigătoare și neforțate este supraunitar, adică faci mai multe puncte directe decât greșești. Dar nu de puține ori se poate câștiga un meci cu raport subunitar, doar pentru că adversarul a greșit mai mult. La Muchova nu numai că nu s-a întâmplat acest lucru, mai mult, numărul loviturilor direct câștigătoare a fost de peste două ori mai mare decât al greșelilor neforțate, 31-15! Am spune că la fel s-a întâmplat și la Gauff cu Ostapenko, doar americanca a câștigat încă și mai drastic, nu-i așa? Nicidecum, Gauff a avut balanță negativă, 13-14, iar așa ceva a fost posibil pentru că Ostapeneko a avut 12-36... Spun ceva cifrele astea despre ”sportul inventat de diavol”, cum l-a descris comentatorul sportiv Adrian Fetecău, tată de jucătoare cu clasament WTA. În această ediție de US Open, raportul Muchovei a fost depășit doar într-un meci teribil de dezechilibrat, Swiatek – Juvan, 6-0, 6-1, la care poloneza a avut o balanță rarisimă, 21-5. În condițiile date, concluzia decentă care se poate trage este că Sorana nu putea câștiga meciul cu Muchova. Aș adăuga și o speculație, nimeni n-ar fi putut.