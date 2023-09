Muzică

Trupa de rock „Era Nouă” din orașul Gura Humorului a lansat recent single-ul „Singuri pe plajă”. Piesa tinerilor rockeri humoreni reprezintă o combinație captivantă de sunete melancolice și energie rock autentică, însoțite de versuri puternice care explorează teme precum dragostea și libertatea.

Așa cum singură se prezintă, trupa „Era Nouă” este o explozie de energie rock în peisajul muzical din România, avându-și rădăcinile în Gura Humorului, județul Suceava. Trupa a fost fondată în anul 2020 de către Rareș Catargiu la tobe, Iustin Negrea la chitară ritm și Cosmin Carpiuc la chitară solo. Trupa a evoluat rapid, celor trei alăturându-se ulterior Cosmin Fazekaș la bas și Andrei Rotaru la voce, iar până în prezent a consolidat o componență stabilă și a depus eforturi substanțiale pentru a readuce sunetul autentic al rock-ului în rândul tinerilor. Trupa Era Nouă a debutat pe scena muzicală din Suceava pe data de 23 iulie 2022 în deschiderea trupei Old Brew Mob, iar de-a lungul timpului, „Era Nouă” a avut parte de mai multe concerte și susținere din partea publicului atât din Suceava,

cât și din afara județului. Cel mai important concert din cariera lor a fost la 550 km de casă, la Periam Port, în județul Timiș, în cadrul festivalului Rock la Mureș. Aici, membrii trupei s-au bucurat de o experiență inedită și de un public peste așteptările lor. În prezent, trupa Era Nouă are în repertoriu nouă piese originale, dintre care sunt publicate: “Dorința - DEMO”, “Capătul Drumului”, “In the West” și “Singuri pe Plajă”. Publicată pe data de 5 septembrie 2023, "Singuri pe Plajă" este cea mai recentă piesă a trupei, fiind o combinație între un instrumental melancolic, dar energic și versuri de dragoste. Această piesă poate fi ascultată pe toate platformele de streaming Spotify, YouTube, Apple Music etc. De asemenea, membrii trupei au mărturisit că în momentul de față, datorită influențelor diverse, „Era Nouă” nu depinde de nici un gen sau stil muzical, avândcompoziții de la rock alternativ până la heavy metal, iar acest lucru se va remarca odată cu lansarea primului lor album.