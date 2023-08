Joi, 3 August 2023 (14:20:11)

Sala „Dumitru Bernicu” va găzdui la sfârșitul acestei săptămâni, în zilele de vineri și sâmbătă, o nouă ediție a Memorialului „Mihai Mironiuc” la handbal masculin. În afară de echipa gazdă, CSU Suceava, pe tabloul competiției se vor mai afla echipele de primul eșalon Minaur Baia Mare, CSM Bacău și CSM Sighișoara.

Cu ocazia acestui turneu, vor debuta pentru CSU cei trei jucători transferați în această vară, este vorba de portarul Mihai Merlă și interii Eduard Iordachi și Aron Dediu.

„Am așteptat foarte mult meciurile amicale, pentru că venim după o perioadă intensă, de acumulări fizice, în care toți ne-am adus aportul sută la sută. Chiar dacă este un turneu de pregătire, vom trata cu maximă seriozitate Memorialul „Mihai Mironiuc”, pentru a lăsa o impresie bună fanilor noștri. Avem o echipă competitivă și sunt sigur că vom face o figură frumoasă în viitorul sezon al Ligii Naționale”, a declarat portarul Mihai Merlă.

La rândul său, interul stânga Aron Dedu spune că este încântat de transferul la CSU Suceava.

„Am fost primit cu brațele deschise de toți cei din club. Am venit încrezător, pentru că știu că aici se promovează intens jucătorii tineri. Știu că noua mea echipă practică un joc rapid, în mare viteză și o să fac tot ce pot să mă adaptez acestui stil. Memorialul „Mihai Mironiuc” reprezintă o ocazie potrivită ca să ne legăm ca echipă, să formăm un nucleu solid, cu care să intrăm în formă maximă la startul campionatului. Nivelul echipei e foarte bun și avem speranțe că o să ne îndeplinim obiectivele”.

În ce-l privește pe interul dreapta Eduard Iordachi, acesta este nerăbdător să debuteze în tricoul „alb-albastru”.

„Știu că la Suceava sunt mulți iubitori de handbal și abia aștept primul contact cu ei. După o vacanță lungă, urmată de o lună în care ne-am antrenat mai mult fizic, abia aștept să joc din nou un meci de handbal. Iar adversarii pe care-i vom întâlni vineri și sâmbătă sunt de un bun nivel. Sighișoara este o echipă nou promovată, ambițioasă, care dorește să demonstreze că merită să evolueze în Liga Națională. Formația Minaur Baia Mare nu are nevoie de nici o prezentare, fiind vicecampioana României.

„Universitarii” nu vor putea conta la Memorialul „Mihai Mironiuc” pe aportul a patru jucători. Răzvan Gavriloaia are o întindere la coapsă și va fi recuperat în timp util pentru următorul turneu de pregătire, de la Turda, Pavel Loic va fi indisponibil pe întreaga durată a lunii august tot din cauza unei accidentări, Codrin Radu a suferit o entorsă și va fi bun de joc peste o săptămână, în vreme ce Adi Tîrzioru este pe finalul perioadei de recuperare de după operație, urmând să devină apt sută la sută la sfârșitul acestei luni.

„Sunt sigur că suporterilor noștri le-a lipsit handbalul în această perioadă de pauză competițională și vor veni pe durata Memorialului în număr mare la sală, ca să ne vadă. Cu atât mai mult cu cât vor avea ocazia să vadă la lucru echipe bune. Minaur rămâne Minaur, o grupare cu pretenții la cupele europene an de an. Sighișoara a efectuat multe transferuri în intersezon, le știm individualitățile și vrem să vedem cum stăm în acest moment în raport cu ei. Cu Bacăul noi nu vom juca la Memorial, pentru că ne vom întâlni în prima etapă de campionat și am convenit să evităm acest duel”, a precizat antrenorul Bogdan Șoldănescu. Pe această cale, „secundul” de la CSU a ținut să mulțumească Primăriei Suceava și Consiliului Local pentru sprijinul financiar pe care-l acordă echipei, astfel încât jucătorii nu au grija banilor și se pot concentra doar pe handbal.

Programul partidelor de la Memorialul „Mihai Mironiuc” este următorul:

Vineri

Ora 16.30: Minaur Baia Mare – CSM Bacău

Ora 18.30: CSU Suceava – CSM Sighișoara

Sâmbătă

Ora 10.30: CSM Bacău – CSM Sighișoara

Ora 12.30: CSU Suceava – Minaur Baia Mare

Pe 11 și 12 august, echipa antrenată de Petru Ghervan, Bogdan Șoldănescu și Iulian Andrei se va afla pe tabloul unui turneu amical, la Turda, după care, pe 19 și 20 august, va participa la Supercupa României.

CSU Suceava va debuta în noul sezon al Ligii Naționale pe data de 26 august, pe teren propriu, cu CSM Bacău.