Ideea de a realiza o întâlnire a ”bobocilor” colegiului (elevii admiși în clasa a IX-a în urma repartizării computerizate) încă din timpul vacanței de vară s-a ”născut” în aprilie 2016.

Argumentele pentru organizarea unei astfel de acțiuni nu lipseau: elevii nou veniți în colegiu (absolvenți ai altor școli generale din oraș și județ) se pot astfel acomoda mai ușor cu noua lor școală, cu profesorii acesteia și se pot cunoaște între ei în afara unui cadru formal – sala de clasă.

I s-au alăturat, mai târziu, profesori ai școlii, părinți și absolvenți care și-au oferit ajutorul în materializarea ei.

Din ideile și munca fiecăruia a rezultat o ofertă foarte bogată și variată de ”cursuri”, de fapt activități de inițiere, relaxare, dezvoltare a aptitudinilor și satisfacerii curiozității fiecărui ”cursant”. Profesorilor care au conceput și coordonat acțiunile li s-au alăturat absolvenți ai colegiului, studenți la universități de prestigiu din țară și străinătate.

Prima ediție a „Școlii” – prima de acest fel din județul Suceava și, probabil, din țară – s-a bucurat de un asemenea succes în rândul elevilor, părinților și în media suceveană încât a fost clară „obligația” continuării ei și în următoarele vacanțe de vară.

Oferta de activități s-a diversificat și îmbogățit în fiecare an cu noi ateliere, pe baza feed-back-ului oferit de participanți și a propunerilor absolvenților și părinților care ni s-au alăturat an de an – pentru că, destul de repede, s-au implicat în susținerea și organizarea de ateliere și părinți!

Nu au fost uitați nici ”boboceii” - elevii admiși în clasa a V-a. Ei au putut participa la activități sportive, cursuri de limbă străină, jocuri creative de vacanță și au putut ”călători”, prin desene și miniprograme, în lumea virtuală.

Din păcate, în perioada pandemică, nu am putut organiza aceste ateliere cu prezență fizică, dar, spre marea noastră bucurie, minunații noștri elevi – membri ai Consiliului Școlar al Elevilor CNPR – au preluat inițiativa organizând două ediții online ale „Școlii…”.

Am ajuns, astfel, în acest an la a 8-a ediție a „Școlii bobocilor și boboceilor”, care se va desfășura în perioada 4-7 septembrie 2023 și la care îi așteptăm cu drag pe toți absolvenții claselor a VIII-a care vor fi declarați admiși la CNPR, precum și pe „boboceii” clasei a V-a.

Le oferim:

- activități experimentale în laboratoarele de fizică, chimie și biologie ale școlii,

- programare prin joc și acces în realitatea virtuală – în cabinetele de informatică,

- ateliere de creație grafică – Pictură pe șevalet, Tehnica mozaicului, Iluzie optică, Artă decorativă,

- atelier de poezie – Casa de poezie L.ink

- creație de film – clubul VideoArt,

- artă dramatică în cadrul celor două trupe de teatru în limba engleză ale colegiului – The Pixies (elevi de gimnaziu) și The Knockers (liceu),

- ateliere de cultură și civilizație franceză, spaniolă și italiană,

- educație juridică prin clubul Lawspective al colegiului,

- educație antreprenorială – Primul pas în antreprenoriat, în coordonarea echipei de elevi care a reprezentat România la Young Founders Summit în decembrie 2022, în Singapore

- Școala de robotică

- inițiere în inventică cu membrii clubului de inventică, laureați cu 3 medalii de aur la IFEST 2023 - Concursul Mondial de Proiecte Științifice din Tunisia și participanți la ISEF 2023 desfășurat în Houston, Texas

- ateliere de autocunoaștere și dezvoltare personală,

- competiții sportive,

… și multe, multe alte activități pe care le veți descoperi zilnic, accesând pagina oficială a colegiului, https://www.facebook.com/CNPRSV

Vă așteptăm cu drag !