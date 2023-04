Vineri, 21 Aprilie 2023 (15:51:30)

Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a participat, vineri, la Brașov, la conferința organizată în cadrul Caravanei Antreprenoriale, eveniment inițiat de COAL (Clubul Oamenilor de Afaceri Liberali). La întâlnire au fost prezenți și premierul României, Nicolae Ionel Ciucă, și alți miniștri liberali din Guvernul României. Constantin-Daniel Cadariu a precizat că principalele discuții s-au referit la necesitatea promovării capitalului românesc în această perioadă, când întreaga economie internațională este pusă zilnic la încercare.

„În calitate de ministru al Antreprenoriatului și Turismului, încă din primele zile ale mandatului, am hotărât ca în fiecare a două zi de marți din lună să avem discuții și consultări cu mediul de afaceri privat. În acest fel am urmărit să sprijin și să mențin un dialog permanent cu investitorii autohtoni, pentru a întări economia românească”, a spus Constantin-Daniel Cadariu. El a ținut să mulțumească membrilor Clubului Oamenilor de Afaceri Liberali pentru această inițiativă și pentru demersurile făcute pentru a deschide dialogul cu mediul antreprenorial din România. ”Vreau să mulțumesc COAL pentru că mi-au oferit oportunitatea de a purta un dialog sănătos cu cei din Brașov, județ unde rata șomajului e foarte mică, de 2,2%, un județ care are deja trei OMD-uri și care continuă să atragă investitori”, a încheiat Cadariu.