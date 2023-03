Vineri, 3 Martie 2023 (14:37:24)

2 martie a fost o zi specială pentru preșcolarii grădinițelor cu program prelungit ”Așchiuță” și ”Albinuța” din Suceava, care au celebrat 100 de zile de grădiniță, un moment deosebit în viața fiecărui copil, părinte și educatoare.

Cele două unități de învățământ sucevean, aflate sub conducerea directoarei prof. Dorina Vieriu, au marcat ziua cu numărul 100 de grădiniță prin numeroase activități recreative și educative. Talentul, ingeniozitatea, buna organizare și munca în echipă le-a caracterizat și de această dată pe cele 22 de cadre didactice implicate în activitate, care au oferit copiilor încă o zi memorabilă.

„Așa cum o demonstrează și sloganul zilei de pe bannerul afișat pe fațada celor două grădinițe, în această perioadă, de când au făcut primii pași pe porțile grădinițelor, copiii și-au făcut cel puțin 100 de amintiri plăcute despre prietenie, respect, bunătate, toleranță, empatie și alte valori umane fundamentale, pe care cei mici le dobândesc încă din primii ani de viață”, au menționat coordonatorii activității.

Zi de zi s-au pregătit pentru marea sărbătoare, învățând câte puțin din tainele științei, artei, culturii sau tehnologiei, iar cele 100 de fotografii ce înfrumusețează fațada confirmă prin diversitatea lor bucuria copiilor de a face parte din acest univers.

Expoziția a fost completată prin expunerea unor machete realizate cu 100 de piese de construcții, ce întruchipează clădirea grădiniței, sub genericul: "Grădinița - o căsuță ca-n povești”, dar și prin realizarea unor panouri decorate, reprezentând simbolul fiecărei grupe de copii, confecționate, la rândul lor, dintr-o sută de mici steluțe, buburuze, fluturași sau alte elemente sugestive pentru denumirea grupei. Activitățile au continuat cu un exercițiu de îndemânare. În grupe de câte 4, preșcolarii au pornit la o ”vânătoare de comori” și au descoperit sub cutiile luminoase, nu mai puțin de 100 de rechizite școlare, jucării și alte obiecte specifice grădiniței.

Și cele 100 de mișcări ce au urmat, pe ritmul muzicii, au fost efectuate cu energie, entuziasm, bucurie, chicote și aplauze, încununând cu bucurie bilanţul primelor 100 de zile de grădiniță.

La finalul unei zile reușite, toți preșcolarii au fost medaliați și felicitați că au parcurs cu succes cele 100 de zile la grădiniță.

Acțiunea ”100 de zile de grădiniță” face parte din calendarul activităților educative de la GPP ”Așchiuță” și GPP ”Albinuța” Suceava și a fost coordonată de prof. Alina Sadoveac și Anișoara Florea.