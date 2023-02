Joi, 2 Februarie 2023 (15:19:36)

Liga Națională de handbal masculin va reveni în actualitate zilele acestea, după opt săptămâni de pauză. Competiția se va relua vineri, 3 februarie, cu duelul Politehnica Timișoara – Dinamo București, restul partidelor rundei a XVI-a fiind programate o zi mai târziu. CSU din Suceava va evolua sâmbătă, cu începere de la ora 17.00, urmând să primească în sala „Dumitru Bernicu” vizita celei de-a patra clasate, CSM București.

„Avem parte de un început de an dificil. Bucureștenii au în componență jucători redutabili la linia de 9 metri, precum Csepreghi sau Botea, care se află în topul golgketerilor Ligii Zimbrilor. Acestora li se adaugă noul venit Bizău, de la Dinamo, un handbalist cu calități similare. De asemenea, adversarii noștri se bazează și pe doi pivoți de echipă națională, este vorba de Rotaru și Andras Szasz. În ce ne privește, am avut timp suficient să pregătim anumite lucruri care să ne ajute să-i contracarăm, important este să și reușim. Chiar dacă CSM pornește favorită, sper să izbutim să ne impunem jocul, mai ales că am demonstrat că la Suceava se câștigă greu. Este o rundă interesantă, în care și contracandidatele noastre au meciuri dificile. Astfel, dacă vom reuși să câștigăm întâlnirea cu CSM București, atunci vom aborda mai încrezători următoarea confruntare, de la Timișoara”, a declarat antrenorul secund al „universitarilor”, Bogdan Șoldănescu.

La rândul său, proaspătul internațional de seniori al României, Daniel Stanciuc, s-a declarat încrezător înaintea confruntării de sâmbătă.

„Avem avantajul terenului propriu, care reprezintă un atu important pentru noi, pentru că acasă am făcut mai de fiecare dată meciuri extraordinare. Așteptăm ca fanii noștri să vină în număr cât mai mare la sală. Cu ajutorul lor putem obține un rezultat important”, a precizat handbalistul în vârstă de 18 ani.

În aceeași notă a fost și discursul talentatului Cătălin Zarițchi, coleg de generație cu Stanciuc.

„Va fi un meci de moral pentru noi, pentru că vrem să începem anul cu dreptul. Am făcut o pregătire de iarnă bună, au revenit și indisponibilii Balazs Botond, Leonard Ștefan și Alex Bologa. Avem o mare dorință de victorie, iar prezența fanilor noștri ne va mobiliza la maxim”, a mărturisit internaționalul de tineret al României.

Programul complet al etapei a XVI-a:

Politehnica Timișoara – Dinamo București

CSM Odorhei – HC Buzău

CSM Focșani – Potaissa Turda

CSM Oradea – CSM Constanța

CSU din Suceava – CSM București

Steaua București – CSM Bacău

Minaur Baia Mare – CSM Vaslui

Clasament

1 Dinamo București15 15 0 0 565-432 45

2 CSM Constanța 15 11 2 2 447-395 35

3 Minaur Baia Mare15 11 0 4 437-399 33

4 CSM București 15 10 0 5 444-412 30

5 Steaua București 15 9 1 5 448-426 28

6 CSM Focșani 15 8 3 4 413-414 27

7 Potaissa Turda 15 8 1 6 435-435 25

8 CSM Bacău15 6 2 7 430-449 20

9 CSU din Suceava 15 5 2 8 455-463 17

10 HC Buzău 15 5 1 9 424-439 16

11 CSM Vaslui15 5 1 9 414-447 16

12 Politehnica Timișoara 15 4 1 10 421-457 13

13 CSM Odorhei 15 1 0 14 411-500 3

14 CSM Oradea 15 0 0 15 407-483 0