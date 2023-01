Luni, 16 Ianuarie 2023 (11:23:25)

Fundația Te Aud România a organizat, parcursul a trei luni, în județul Suceava, 15 ateliere nonformale pentru copiii refugiați ucraineni, opt sesiuni de consiliere de grup pentru mamele ce fug din calea războiului, șapte sesiuni de grup mame-copii, dar și trei tabere de integrare, în cadrul programului ,,Integrare fără frontiere”.

Programul social a fost implementat de Fundația Te Aud România, cu sprijinul Fundației United Way. Fiecare dintre cele trei tabere s-au desfășurat pe parcursul a cinci zile, pe tematici precum artă și sport, integrare prin sport și învățarea limbii engleze.

În cadrul proiectului, au fost sprijiniți în total e 338 de copii refugiați ucraineni, 82 de mame, dar și 48 de copii din comunitatea suceveană, pentru a facilita integrarea în comunitate.

Președinta Fundației Te Aud România, Gabriela Popescu, a declarat: ,,Ne-am dorit foarte mult prin intermediul acestor acțiuni să aducem împreună copiii din Ucraina cu copiii din comunitate. Acum, pe final de proiect, reiterez că limba nu este o barieră în calea emoțiilor copiilor și poate cea mai sigură și de lungă durată cale de integrare socială e prin empatie și conectare. Am trăit momente extraordinare alături de acești copii, care au reușit în timp record să schimbe păreri, gânduri, dar și promisiuni de revedere. Din punct de vedere strategic, am demonstrat încă o dată că sportul, dar și extrapolarea acestuia către alte domenii e un important pol de schimbare socială în varii problematici sociale”.

Proiectul „Integrare fără frontiere” a deschis porțile către „o serie de acțiuni replicabile și în alte comunități ce vizează sprijinirea copiilor ce fug din calea războiului și schimbul intercultural”.

Directorul executiv United Way Romania, Adriana Dobrea, a spus că ,,viziunea United Way România este aceea a unei comunităţi prospere, capabile de a-şi susţine membrii să-şi atingă potenţialul maxim. În acest an, mai mult decât oricând, ne-am văzut în fața provocării de a integra în comunitatea noastră un număr mare de persoane vulnerabilizate de război, care, pentru a-și salva viața, și-au părăsit țara. În acest sens, inițiativa Te Aud România, de a aduce laolaltă copiii ucraineni și copiii din Suceava, pentru a interacționa, a ajutat grupul de refugiați să nu se mai simtă atât de străini într-o țară a cărei limbă nu o vorbesc. Acești copii au demonstrat că prietenia, bunăvoința și încrederea nu cunosc granițe, limitări lingvistice sau de orice alt fel. Ei sunt un bun exemplu pentru noi toți că împreună putem construi un nou <acasă> pentru cei care l-au pierdut”.

În sprijinul proiectului au fost și direcțiile de asistență socială din județ, Clubul Sportiv Școlar Gura Humorului și Asociația Creative Sports. Fundația Te Aud România a fost înființată în decembrie 2014, cu scopul de a dezvolta și implementa programe de educație non-formală și dezvoltare socială prin sport pentru copiii și tinerii din mediile dezavantajate ale României. Mai multe detalii: www.teaudromania.com .