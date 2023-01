Vineri, 13 Ianuarie 2023 (10:11:24)

Un bărbat și fiul său au ajuns la pachet în arest după ce s-au agresat reciproc într-un loc public, pe drumul din satul Capu Codrului, comuna Păltinoasa. Din cercetările poliției a rezultat că fiul a lovit primul, provocându-i leziuni serioase tatălui, care a reacționat și i-a aplicat fiului lovituri cu un par. Polițiștii și procurorul de caz au apreciat că ambii trebuie să răspundă penal pentru violență în familie și au emis ordonanțe de reținere pe numele ambilor.

Agresiunea s-a petrecut în seara zilei de 11 ianuarie, fiind sesizată la Postul de Poliție Păltinoasa. Cel care a sunat la poliție a fost tatăl, cel care a fost agresat primul.

Din cercetări a rezultat că, în jurul orei 18.00, Robert C., fiind sub influența băuturilor alcoolice, l-a lovit cu pumnul în zona feței pe tatăl său, Gheorghe C., în timp ce se aflau pe drumul comunal din cartierul de romi Țâmpoceni, de pe raza satului Capu Codrului.

Tatăl lovit a pus mâna pe o bucată de lemn și și-a lovit fiul, care s-a apărat cu brațul.

Ambii au suferit leziuni destul de serioase. Tatăl are certificat medico-legal care atestă că a suferit leziuni care necesită 8-9 zile de îngrijiri medicale, în timp ce fiul are certificat pentru 4-5 zile de îngrijiri medicale.

Procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului a aprobat propunerea polițiștilor de la Păltinoasa și a dispus reținerea în arest a ambilor, pentru comiterea infracțiunii de violență în familie.

În seara zilei de joi, cei doi au fost conduși sub escortă în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.

Procurorul va decide ce măsuri va lua mai departe față de cei doi.