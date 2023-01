Joi, 12 Ianuarie 2023 (14:42:30)

Modificarea unor trasee deservite de societatea de transport public local (TPL) din municipiul Suceava, în sensul scurtării distanței și creșterii numărului de curse, a provocat nemulțumirea unor călători, care au reclamat situația atât la TPL, cât și la primarul Ion Lungu. Referitor la nemulțumiri, primarul a declarat că a luat act de cele sesizate, că a discutat cu conducerea TPL pentru că înțelege faptul că „este incomod să te dai jos dintr-un mijloc de transport și să urci în altul, chiar cu același bilet”. „Primul criteriu pe care trebuie să-l aibă în vedere conducerea TPL este gradul de satisfacție a cetățenilor”, a afirmat Lungu.

Directorul TPL, Gabriel Petruc, a subliniat că programul de transport a fost modificat pentru liniile cu număr redus de curse, care deservesc cartiere precum Burdujeni Sat, Ițcani, Zamca, Laniște.

Pe aceste linii autobuzele aduc călătorii la stația Orizont – pentru zonele Burdujeni Sat, Laniște, cartierul Tinereții, zona Aleea Dumbrăvii, sau la stația Centru – pentru Zamca și Ițcani, iar de acolo trebuie să urce în alt autobuz pentru liniile principale. Biletul are valabilitate 100 de minute, iar timpul de așteptare ar fi de maximum 4 minute, conform directorului Petruc. Acesta a mai spus că pe aceste linii sunt foarte puțini călători și majoritatea curselor sunt fără nici un călător. „În unele stații sunt doi călători, în altele patru... Una cu cinci călători e o linie bună. Pe aceste trasee noi ne cunoaștem aproape toți călătorii, sunt aproape linii la cerere. Am încercat să optimizăm cursele, să meargă tot mai multe persoane cu transportul în comun. Majoritatea oamenilor sunt mulțumiți, cei nemulțumiți de schimbări sunt sub 10 persoane”, a mai spus directorul TPL.

Traseele TPL, cu toate stațiile, sunt publicate pe site-ul TLP https://www.tpl-sv.ro/trasee-autobuze-microbuze. Acestea sunt următoarele:

Linia 1 - Cinema Burdujeni - Calea Obcinilor Flori via Mărășești (16,0 km)

Cinema - Orizont - IRIC - Carrefour - Bazar - Sala Sporturilor - Grup Școlar - Centru - Bancă - Policlinică - Catedrală - Curcubeu - Mobilă - Obcini Flori (ultima stație) - Întoarcere semafor parc - Obcini Flori - Mobilă - Curcubeu - Nordic - Catedrală - Policlinică - Bancă - Centru - Grup Școlar - Sala Sporturilor - Bazar - Carrefour - Orizont - Cinema

Linia 2 - Gara Burdujeni - Cartierul Obcini via Spital (20,1 km)

Gara Burdujeni - Comlemn - Cantină - Moldova - Orizont - IRIC - Carrefour - Iulius Mall - Bazar - Sala Sporturilor - Grup Școlar - Centru - Bancă - Policlinică - Spitalul Judeţean - Metro - Corduș - Școala Nr. 9 - Obcini Flori - Mobilă - Curcubeu - Nordic - Catedrală - Policlinică - Bancă - Centru - Grup Școlar - Sala Sporturilor - Iulius Mall - Bazar - Carrefour - Orizont - Moldova - Cantină - Ramiro - Cartier ANL - Gara Burdujeni

Linia 3 - Gara Burdujeni - Fabrica de rulmenţi Şcheia şi retur (24,1 km)

Gara Burdujeni - Comlemn - Cantină - Moldova - Orizont - IRIC - Carrefour - Bazar - Sala Sporturilor - Grup Școlar - Centru - Bancă - Policlinică - Spitalul Judeţean - Obcini Flori - Pasaj CFR Vest - Centură - Rulmentul - Jumbo - Bermas - Gara Suceava Vest - Mobilă - Curcubeu - Nordic - Catedrală - Policlinică - Bancă - Centru - Grup Școlar - Sala Sporturilor - Bazar - Carrefour - Orizont - Moldova - Cantina - Ramiro - Cartier ANL - Gara Burdujeni

Linia 4 - Cinema Burdujeni - Cartierul Obcini via Mărășești (22 km)

Cinema - Depozit - Torino - Piaţă - Orizont - IRIC - Carrefour - Iulius Mall - Bazar - Sala Sporturilor - Grup Școlar - Centru - Bancă - Policlinică - Catedrală - Curcubeu - Mobilă - Obcini Flori - Metro - Corduş - Bloc IRE - Alimentară - Şcoala „Ion Creangă” - Obcini Flori - Mobilă - Curcubeu - Confecţia - Universitate - Policlinică - Bancă - Centru - Grup Școlar - Sala Sporturilor - Iulius Mall - Bazar - Carrefour - Orizont - Piaţă - Torino - Depozit - Spital Neuro - Cinema

Linia 5 - Gara Suceava Nord Ițcani - Cartierul Obcini via Spital (17,8 km)

Gara Iţcani - Pasarelă - Străduinţa - Betty Ice - Petrom - TPL SA- Fabrica de Sticlă - Grup Școlar - Centru - Bancă - Policlinică - Spitalul Judeţean - Metro - Corduş - Bloc IRE - Alimentară - Şcoala Nr. 9 - Obcini Flori - Mobilă - Curcubeu - Nordic - Catedrală - Policlinică - Bancă - Centru - Grup Școlar – Fabrica de Sticlă - TPL SA - Petrom - Selgros - Străduinţa - Pasarelă - Gara Iţcani

Linia 8 - Gara Suceava Burdujeni - Aeroportul ”Ștefan cel Mare” (23,2 km) (între orele 22.00-6.00 traseu prelungit până în stația Obcini Flori la întoarcerea de la Aeroport)

Gara Burdujeni - Orizont - Piața Burdujeni - Torino - Aeroportul ”Ștefan cel Mare” - Torino - Piața Burdujeni - Orizont - Gara Burdujeni

Linia 21 - Burdujeni Sat - Fabrica de rulmenți Șcheia şi retur (26,6 km)

Burdujeni Sat - Şcoala Nr. 6 - Cinema - Orizont - IRIC - Carrefour - Bazar - Sala Sporturilor - Grup Școlar - Centru - Bancă - Policlinică - Catedrală - Curcubeu - Mobilă - Pasaj CFR Vest - Centură - Rulmentul - Jumbo - Bermas - Gara Suceava Vest - Mobilă - Curcubeu - Nordic - Catedrală - Policlinică - Bancă - Centru - Grup Școlar - Sala Sporturilor - Bazar - Carrefour - Orizont - Cinema - Şcoala Nr. 6 - Burdujeni Sat

Linia 28 - Cinema Burdujeni - Gara Suceava Nord Ițcani și retur (14,7 km)

Cinema - Depozit - Torino - Piaţa Burdujeni - Orizont - IRIC - Carrefour - Bazar - Sala Sporturilor – Fabrica de Sticlă - TPL SA - Petrom - Selgros - Străduinţa - Pasarelă - Gara Iţcani - Pasarelă - Străduinţa - Betty Ice - Petrom - TPL SA – Fabrica de Sticlă - Bazar - Carrefour - Orizont - Piaţa Burdujeni - Torino - Depozit - Spital Psihiatrie – Cinema

Trasee microbuze

Linia 5 - Gara Suceava Nord Iţcani - Cartierul Obcini via Spital (17,8 km)

Gara Iţcani - Pasarelă - Străduinţa - Betty Ice - Petrom - TPL SA – Fabrica de Sticlă - Grup Școlar - Centru - Bancă - Policlinică - Spitalul Judeţean - Metro - Corduş - Bloc IRE - Alimentară - Şcoala Nr. 9 - Obcini Flori - Mobilă - Curcubeu - Nordic - Catedrală - Policlinică - Bancă - Centru - Grup Școlar - Fabrica de Sticlă - TPL SA - Petrom - Selgros - Străduinţa - Pasarelă - Gara Iţcani

Linia 6 - Universitate - Campus universitar 2 şi retur (11,2 km) Stația Universitate - Spital - Metro - Școala ”Ion Creangă” - CoraMed - Castelul de apă - Profi - Campus Universitar 1 (Penny) - Campus Universitar 2 (David Pilat) - Stația Ferma nr. 4 - Imperium Residence - Passa Tempo - Castelul de apă - Str. Ion Irimescu - Corduș - Școala ”Ion Creangă” - Obcini Flori - Mobilă - Curcubeu - Confecția - Stația Universitate

Linia 7 - Stația Centru - Cetatea de Scaun (2,3 km) (circulă numai în luna august)

Stația Centru - Uzină - Cimitirul Pacea - Cetatea de Scaun - Cimitirul Pacea - Uzină - Stația Centru

Linia 15 - Burdujeni Sat („Gropi”) - Orizont şi retur (11,9 km)

Str. Eugen Dobrilă ("Gropi") - Str. Eugen Dobrilă Centru - *Șpac* - Școala Nr. 6 - Tabita - str. Cpt. Grigore Andrei - Divizia transport electric - Cinema - Orizont - Primăria Burdujeni - str. Cpt. Grigore Andrei - Divizia transport electric - Tabita - Școala Nr. 6 - *Șpac* - str. Eugen Dobrilă Centru - str. Eugen Dobrilă ("Gropi")

Linia 17 - Casa de Pensii - Centru şi retur (8,3 km)

Casa de Pensii - Radio AS - str. Narciselor - Colegiul Alimentar - Catedrală - str. Mihai Viteazu (Policlinică) - Colegiul ”Petru Rareș” - Colegiul ”Ștefan cel Mare” - Piața Mare (Biserica Sf. Dumitru) - Centru - Piața Mare - Colegiul ”Ștefan cel Mare” - Colegiul ”Petru Rareș” - Policlinică (str. Mihai Viteazu) - Catedrala - Colegiul Alimentar - str. Narciselor - Radio AS - Casa de Pensii

Linia 22 - Burdujeni Sat (str. Plevnei) - Orizont şi retur (9,1 km)

Burdujeni Sat (str. Plevnei) - str. Vasile Pârvan - str. Lev Tolstoi - Pod de piatră - Tibeco - Spitalul Psihiatrie - Depozit ouă - Torino - Piaţa Burdujeni - Orizont - (IRIC) - Orizont - Piaţa Burdujeni - Torino - Depozit ouă - Spital Psihiatrie - Tibeco - Pod de piatră - str. Lev Tolstoi - str. Vasile Pârvan - Burdujeni Sat (str. Plevnei)

Linia 23 - Orizont - Cartier „Laniște” - Cartier „Tinereții” şi retur (6,5 km)

Orizont - Piaţa Burdujeni - str. Eroilor - str. Traian Popovici - str. Gheorghe Cozorici - Linda Ecotil - Cartier Tinereții - str. Constantin Sofroni - Torino - Piața Burdujeni - Orizont

Linia 26 - Cartier „La stejari” Burdujeni - Orizont şi retur (6,7 km)

Cartier ”La stejari” - Aleea Dumbrăvii Fabrica de sucuri - str. Gheorghe Doja - Ramiro - Cantina IRIC - Moldova - Orizont - Moldova - Cantina IRIC - Ramiro - Aleea Dumbrăvii - Fabrica de sucuri - Cartier ”La stejari”

Linia 28 - Cinema Burdujeni - Gara Suceava Nord Iţcani şi retur (14,7 km)

Cinema - Depozit - Torino - Piaţă - Orizont - IRIC - Carrefour - Bazar - Sala Sporturilor – Fabrica de Sticlă - TPL SA - Petrom - Selgros - Străduinţa - Pasarelă - Gara Iţcani - Pasarelă - Străduinţa - Betty Ice - Petrom - TPL SA - Sticlă - Bazar - Carrefour - Orizont - Piaţă - Torino - Depozit - Spital Neuro - Cinema

Linia 29 - Stația pompare Ițcani (Șoseaua Mitoc) - Colegiul ”Ștefan cel Mare” şi retur (14,6 km)

Stația pompare - Restaurant Claudia - Moara veche - Pasarelă - Betty Ice - Petrom - Autogara nouă – Fabrica de Sticlă - Grup Școlar - Piața Mare - Colegiul ”Ștefan cel Mare” - Piața Mare - Grup Școlar – Fabrica de Sticlă - Autogara nouă - Petrom - Selgros - Pasarelă - Moara veche - Restaurant Claudia - Stația pompare

Linia 30 - Gostat Iţcani - Orizont (9,2 km)

Gostat Iţcani - Defelcom - Depou - Pasarelă - Centrofarm - Aleea Dumbrăvii - Ramiro - Cantina IRIC - Moldova - Orizont - Moldova - Cantina IRIC - Ramiro - Aleea Dumbrăvii - Ramiro - Pasarelă - Depou - Defelcom - Gostat Iţcani.