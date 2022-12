Luni, 5 Decembrie 2022 (11:31:47)

La locul exploziei am reușit să vorbim cu mai mulți oameni care locuiesc în blocul care a fost afectat de deflagrație. Rodica Maloș are 62 de ani și este profesoară la Școala Gimnazială „Jean Bart”. Avea locuința la etajul trei, chiar deasupra apartamentului unde a avut loc explozia. Cu escoriații pe mai multe zone ale corpului, femeia nu și-a putut stăpâni lacrimile. Povestea ei este una de-a dreptul terifiantă.

”Am auzit un zgomot infernal. Nu-l pot asocia cu nimic, credeți-mă. O bubuitură teribilă, am simțit că îmi plesnește capul. M-am trezit dintr-o dată prinsă ca într-o menghină. Acum îmi dau seama că patul s-a rupt în două și m-a prins la mijloc ca un sandwich, cu dulapul dărâmat deasupra. Nu puteam să mă mișc, nu puteam să respir... Cu greu mi-am revenit. Am început să strig după ajutor pentru că nu mă puteam mișca. Acum îmi dau seama că n-avea cine să vină. Patul s-a făcut bucăți, bucăți și a fost o portiță de ieșire, m-am târât ca o râmă. Când am ieșit pe hol am văzut ușa de la intrare în cadă în baie, sufrageria nu mai exista, s-a dus cu totul în jos, nu mai există nimic. Am ieșit în pijamale afară. Am crezut că vin rușii. Sincer, am crezut că rușii ne bombardează. A fost un zgomot cumplit, un huruit teribil. Am simțit o cumplită panică”, a mărturisit Rodica Maloș.

Femeia spune că nu știe ce va face peste iarnă, mai ales că investise toate economiile în apartamentul în care se mutase de numai trei luni.

”Totul era nou, îmi era drag să intru în casă. Nou-nouț totul, de la lingură până la perdele. Săptămâna trecută mi-am făcut mutația aici, mi-am făcut buletin. Aveam pe masă dosarul de pensionare, astăzi trebuia să-l depun. Nu mai am nici un act. Am trecut prin foarte multe greutăți în ultima vreme și eram fericită că aveam căsuța mea. Ce senzație să ai când rămâi în fundul gol în miezul iernii? Sunt profesor, copiii mă așteaptă la școală. Unde voi sta? Un băiat care a venit și mi-a adus un ceai cald a spus să merg la ei”, a mai arătat profesoara Rodica Maloș.