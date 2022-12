Luni, 5 Decembrie 2022 (16:41:39)

Știința București și CSM Suceava, două formații care luptă pentru salvarea de la retrogradare, s-au întâlnit în cadrul etapei a IX-a a Diviziei A1 de volei masculin. Partida desfășurată în sala Romsilva din Capitală s-a încheiat cu victoria clară a echipei gazdă, care s-a impus cu scorul de 3-0 (-14, -19, -15), după doar 66 de minute de joc.

CSM Suceava: A. Sasu, E. Tofan, D. Pop, A. Roman, S. Hortopeanu, M. Gontariu, M. Platon, C. Boghean, A. Dragomir, C. Ciubotariu, C. Ciubotaru, A. Curic.

În etapa următoare, gruparea antrenată de Tudor Orășanu și Vasile Moșuc va evolua pe teren propriu, în compania celor de la CSM Constanța.

Clasament

1. Dinamo București 9 8 1 26-8 24

2. SCMU Craiova 9 7 2 24-9 21

3. Steaua București 8 7 1 22-7 20

4. Arcada Galați 8 7-1 22-7 20

5. Rapid București 8 6 2 20-7 19

6. SCM Zalău 9 5 4 19-14 16

7. Știința Baia Mare 9 4 5 15-17 11

8. Unirea Dej 9 3 6 12-18 10

9. CSM Constanța 8 3 5 11-16 9

10. Știința București 9 1 8 4-24 3

11. CSM Suceava 9 1 8 3-26 2

12. Universitatea Cluj 9 0 9 2-27 1