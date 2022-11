Luni, 21 Noiembrie 2022 (13:19:11)

Tinerii suceveni, studenți, masteranzi și absolvenți, pot să se înscrie, până pe 24 decembrie inclusiv, în competiția de proiecte Energy Challenge, organizată de E.ON România, care are ca scop să le susțină dezvoltarea personală și profesională, deopotrivă. Energy Challenge a ajuns la cea de-a IX-a ediție și este una dintre cele mai apreciate competiții studențești pe teme legate de inovație și energie, lucru dovedit de numărul participanților, care este în creștere de la an la an.

Ediția 2023 stă sub semnul creativității, conturând cadrul ideal pentru ca echipele de studenți (din orice an de studiu) să își poată expune și testa ideile și cunoștințele în fața juriului format din specialiști E.ON. Și în acest an, proiectele, structurate sub forma unor planuri de afaceri, trebuie să se încadreze în câteva teme generale, cum ar fi Eficiență Energetică şi Optimizare Rețea, Energie Verde, Digital & Smart şi Produse şi Servicii Clienți.

Noutatea ediției 2023 este că, în competiție, concurenții pot participa exclusiv în cadrul unei echipe, și nu în mod individual. Proiectele pot fi înscrise până în 24 decembrie inclusiv, pe https://energychallenge.eon-romania.ro/inscrie-te/. Ulterior, până la jumătatea lunii ianuarie 2023, echipele își vor susține propunerile în cadrul unui video-interviu, iar cele care se vor califica pentru următoarea etapă vor fi invitate între 13-17 martie la sediul E.ON din Târgu-Mureș.

„Săptămâna va fi una dinamică şi plină de experiențe deosebite. În primele trei zile, echipele calificate vor participa la Energy Challenge Academy (ECA), unde vor cunoaște specialiști din cadrul grupului E.ON și vor primi sfaturi concrete privind realizarea proiectelor proprii, iar ultimele două zile vor fi alocate pentru pregătirea şi susținerea ideilor în finala competiției”, transmit organizatorii evenimentului. Premiile depășesc 6.500 de euro: locul I – 3.000 euro/echipă; locul II – experiențe în valoare de 500 euro/membru; locul III – un bilet la un festival la alegere, în valoare de până la 200 euro/membru. Câștigătoarea ediției 2022 a fost echipa Smart, de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, cu proiectul „Smart Solar Panel Inverter”. Pe locul II s-a situat echipa Atlas de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, cu aplicația „UniCamp”, utilă pentru facultăți, iar locul III a fost ocupat de echipa GreenMap, formată din studenți de la Universitatea Tehnică de Construcții din București și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Pentru mai multe informații puteți să accesați pagina de Facebook a concursului: https://www.facebook.com/studentenergychallenge sau site-ul dedicat Home | Energy Challenge | E.ON Romania (eon-romania.ro).