Luni, 21 Noiembrie 2022 (19:02:38)

Rugby Club Gura Humorului a evoluat, duminică, la Iași, în compania echipei gazdă, Poli, meciul desfășurându-se în condiții grele, frig, ploaie și ninsoare.

S-a jucat pe un teren pe alocuri inundat, în condiții grele pentru ambele echipe. Humorenii au jucat curajos în fața adversarului mai bine cotat. Scorul final a fost 28-10, pentru RC Gura Humorului înscriind Nichitean - eseu și transformare, respectiv Daraban, din lovitură de pedeapsă.

Managerul jucător Ștefăniță Rusu a subliniat că jucătorii din teren nu s-au făcut de râs în fața unui adversar mai bine cotat și cu un buget de câteva ori mai mare.

”A fost un meci bun, am avut câțiva băieți veniți de la loturile naționale de juniori care au avut poftă de joc, iar asta s-a văzut. La Iași a fost și o reîntâlnire frumoasă, la gazde au jucat 6 jucători care au fost în trecut la noi. În plus, am fost parte prin joc la retragerea din activitate a unuia dintre jucătorii veterani de la Iași – Bișoc”, a spus Ștefăniță Rusu.

Acesta a ținut să mulțumească pentru sprijin sponsorilor consecvenți DHL, Piatra Pinului, Hotel Aldi, Tarsin și celorlalți susținători.

RC Gura Humorului va încheia sezonul sâmbăta viitoare, cu un meci în compania CSU Alba Iulia, singurul obiectiv fiind victoria. Se speră că acest ultim meci al sezonului va fi o sărbătoare la care va asista cât mai multă lume, iubitori ai rugbiului din tot județul și nu numai.

CSM Bucovina Suceava a încheiat sezonul cu un meci pierdut la masa verde, la Petroșani (5-0). Sucevenii nu s-au prezentat la Petroșani din cauza problemelor mari de lot și a faptului că nu mai exista vreo dată disponibilă în calendarul competițional.