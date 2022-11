Date concrete

Pe lista deconturilor pentru cazarea refugiaților din Rădăuți apare și soția administratorului uneia din cele mai importante firme din zonă. Este vorba de Mariana Golimbiovschi, nimeni alta decât soția omului care gestionează firma Alexiana. Potrivit datelor, aceasta a încasat pentru una din lunile în care figurează că a cazat refugiați ucraineni suma de 30.380 de lei, adică pentru 14 persoane/zi. Pentru a lămuri situația am luat legătura cu Angel Golimbiovschi, acționarul și administratorul firmei Alexiana. L-am contactat telefonic în cursul zilei de vineri și pentru că nu a răspuns, i-am transmis un mesaj, la care nu a răspuns. După câteva ore am revenit cu un nou apel telefonic, iar Angel Golimbiovschi a răspuns, dar în momentul în care a aflat subiectul pe care doream lămuriri a devenit agitat și a spus că nu are motive să ne ofere lămuriri. Ulterior, în cursul zilei de sâmbătă, la circa 30 de ore din momentul în care i-am transmis mesajul, a transmis un răspuns pe care îl redăm integral: ”Bună ziua! Îmi cer scuze că vă răspund târziu, dar sunt pe alt fus orar. Sunt plecat în interes de firmă și vă pot răspunde la solicitări în 3 - 4 săptămâni când mă întorc în țară. Mulțumesc!”. Din informațiile pe care le deținem, în buzunarele familiei celor care dețin firma Alexiana au intrat diferite sume de bani, deloc de neglijat, și în lunile anterioare. Pentru că este o firmă cu potențial, iar spațiile în care i-ar fi putut caza pe refugiați nu sunt o problemă pentru familia Golimbiovschi, am fi dorit să aflăm mai multe detalii legate de acest act filantropic, care în final s-a dovedit unul extrem de bănos. Până la urmă e alegerea lui Angel Golimbiovschi să nu ofere nici un răspuns vizavi de această situație, iar dacă toate actele pe care le-a depus la Primăria Rădăuți pentru a primi aceste deconturi sunt în regulă, nu înțelegem reticența de care a dat dovadă. Iar faptul că se află pe alt continent, dar a putut să ne transmită că ne va oferi un răspuns peste ”3-4 săptămâni”, ne face să credem că a mizat pe faptul că acest scandal se va estompa, iar înainte de Crăciun oamenii au cu totul alte griji. Trebuie spus că pe lista celor care au primit deconturi pentru cazarea refugiaților ucraineni mai apar și politicieni locali, cu sume mici, ce-i drept, dar și copii ai unor politicieni. Nu ne putem erija în a spune dacă aceste deconturi s-au făcut sau nu corect și asta pentru că nu e datoria noastră, ci a organelor de anchetă penală, care au deschis deja un dosar pe această temă. Datoria noastră este să arătăm oamenilor ce se petrece cu banul public, mai ales că în acest caz vorbim despre sume mari care s-au achitat luni în șir.