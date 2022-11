Luni, 21 Noiembrie 2022 (12:44:10)

În spațiul expozițional al Teatrului Municipal „Matei Vișniec” va avea loc marți, 22 noiembrie, de la ora 16:00, vernisajul expoziției de pictură „Confesiuni plastice”, expoziție realizată de artistul humorean Radu Bercea, pictor și grafician, fost deținut politic sub regimul comunist. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Conform datelor biografice, în regimul comunist, în perioada 1959-1964, Radu Bercea a fost condamnat politic pentru convingerile sale pro-occidentale. În timpul detenției în lagărele de exterminare a cunoscut o serie de personalități ale intelectualității române, așa cum ar fi Alexandru Paleologu, academicianul Alexandru Zub, poetul Alexandru Ivasiuc etc. A fost amnistiat prin decretul din primăvara anului 1964, impus de organismele internaționale ale Dreptului Omului și ONU. Radu Bercea şi-a adunat frânturi de operă în cărţile: „Memoria retinei gulagului românesc” (2007), „Deportaţii / via Dolorosa / Bărăgan” (2010) – împreună cu Nicolae Ianăşi, „Ţara lui tercea-Bercea” (2010), „Mărturii din infern” (2011), „Bucovina mărturisită de Radu Bercea” (2013) etc.

Rememorează grafic într-o expoziţie Gulagul românesc. Lucrările se află în „Arhivele Totalitarismului”, an X, nr. 36 37 (3-4) 2002, p. 101– 113 şi sunt consemnate şi în revista „Dosarele Istoriei” nr. 1 (113), 2006. Lucrări de grafică de Radu Bercea sunt expuse şi în Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței de la Sighet. Peisajele artistului plastic Radu Bercea „evocă natura, muntele, pădurea cu o anumită trăire lăuntrică, o trăire impresionantă. Regăsim în picturile sale o combinaţie de culori, o combinaţie cromatică deosebită în care apar şi imagini cu flori, arbori, apus de soare, lună şi tot ceea ce ne înconjoară”.