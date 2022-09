Miercuri, 28 Septembrie 2022 (18:08:09)

Profesorul universitar, doctor în filologie Ilie Popescu, președintele Societății regionale „Golgota” (cu 39 de filiale și peste 400 de membri), „un simbol românesc din nordul Bucovinei”, a conferențiat miercuri, 28 septembrie, la Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”, în Sala de Artă „Elena Greculesi”, neîncăpătoare pentru numărul mare de participanți.

Moderatorul evenimentului a fost dr. în istorie Gabriel Cărăbuș, directorul Bibliotecii Bucovinei „I.G. Sbiera” Suceava, care a amintit publicului că după multe strădanii, la Suceava a ajuns „un om care nu numai că a trecut prin multe în viață, dar a și făcut multe pentru ceea ce înseamnă conștiința de neam în partea de nord a Bucovinei, și mă refer aici la domnul profesor doctor Ilie Popescu. Din păcate, a trebuit să treacă prin tot ceea ce a însemnat greutăți, atrocități, în vremea bolșevismului. (...) Ilie Popescu poate fi considerat un reper pentru ceea ce înseamnă neamul nostru”.

· 44 de ani la catedră, 33 de cărți și 400 de lucrări publicate

Prof. doctor în filologie Ilie Popescu (născut pe 15 iulie 1939, în satul Pătrăuţii de Jos – judeţul Storojineţ) a venit la Suceava împreună cu profesoara și scriitoarea Eleonora Schipor, vicepreședinta Societății regionale „Golgota”. Din delegație au mai făcut parte bibliotecarele Maria Ştefureac și Elena Cleoţ.

Am aflat din prezentarea făcută de scriitoarea Eleonora Schipor despre prof. Ilie Popescu că acesta a trecut prin amarul deportărilor, a suferit de frig și de foame, dar în drumul vieții sale a avut multă răbdare, curaj, dorință, îndrăzneală și a reușit să aibă o carieră academică strălucită: 44 de ani la Catedra de filologie română și clasică a Universității cernăuțene; 33 de cărți, printre care „Drumul spre Golgota (Drama familiei Grijincu – Popescu)”, „Steaua vieții”, iar cea mai recentă carte, scoasă de sub tipar acum câteva zile, se intitulează „Omu-i un miracol al miracolelor”. Ilie Popescu a scris de-a lungul vieții 400 de lucrări (lingvistică, filologie, filosofie, teologie, istorie etc.) tipărite în Republica Moldova, Ucraina, România şi Rusia.

· Ilie Popescu, primul Cetățean de onoare al localității natale, Pătrăuţii de Jos

A fost o onoare să-l ascultăm pe profesorul și scriitorul Ilie Popescu, în vârstă de 83 de ani, povestindu-ne frânturi din viața sa, împărtășind cu noi momente dramatice, atunci când s-a luptat cu frigul, cu foamea, cu frica, la propriu, atunci când a fost persecutat pe nedrept, atunci când a fost neîndreptățit, batjocorit.

El a vorbit cu blândețe, cu umor și despre momentele plăcute din viața sa, momente în care spune că a avut noroc și, de multe ori, la limită, a trecut de examene, de interviuri, de interogatorii, de tot ce părea la început greu de depășit. În modestia sa, Ilie Popescu s-a intitulat „sclav al cuvântului”. A învățat mult și a ajuns doctor în științe, fiind primul cetățean al satului său de baștină, Pătrăuții de Jos, care a obținut acest titlu în perioada postbelică. El este omul care a înălţat pe propria cheltuială zeci de cruci în localităţile româneşti din ţinutul Cernăuţiului în memoria victimelor deportărilor staliniste.

Ilie Popescu este primul Cetățean de onoare al localității natale, Pătrăuţii de Jos, (scriitoarea Eleonora Schipor este al cincilea Cetățean de onoare al aceleiași localități) este omul-românul-comoară, care vindecă prin cuvânt rănile trecutului.

· Ilie Popescu: „Am mâncat cartea”

Prof. Ilie Popescu, „un reper pentru conștiința de neam”, a vorbit în fața unui public numeros, din care au făcut parte și elevi de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava, despre suferințele familiei sale, dar și ale altor mii de oameni, suferințe pricinuite de regimul bolșevic.

Scriitorul a povestit despre mama sa, Veronica (o femeie înțeleaptă, care l-a învățat pe Ilie să nu intre în nici un partid, pentru că acestea sunt trecătoare, doar Dumnezeu este veșnic, în El să creadă), despre frații săi, împreună cu care a fost deportat în nordul Kazahstanului (pe când Ilie avea doar 7 ani), despre tatăl lui care a fost arestat la 1 aprilie 1941 şi condamnat la moarte prin împuşcare „pentru participarea la un grup antisovietic şi încercarea de a trăda Patria (n.r. - Uniunea Sovietică)”.

După revenirea la locurile de baştină, în 1948, Ilie face școală, multă școală, sau cum spune el: „am mâncat cartea”, pentru că avea nevoie de bursă, pentru că mama sa nu mai rămăsese cu nimic după întoarcerea din Kazahstan, unde au fost deportați. Vă întrebați, poate, dintre atâtea mii de români care au pătimit, cum au avut unii puterea să treacă mai departe. Răspunsul ni l-a dat Ilie Popescu: „Credința în Dumnezeu și puterea dragostei de neam, de limbă, de tradiții”. Și a mai adăugat Ilie Popescu: „și astăzi suntem pe baricade, ne luptăm să păstrăm limba, pentru că dacă pierdem identitatea, pierdem tot. Și dacă ar fi să moară toate națiunile de pe planeta aceasta, noi, românii, murim ultimii”.

· Diplome de excelență pentru dr. Gabriel Cărăbuș și pentru dr. Alis Niculică

În cadrul evenimentului cultural de miercuri, de la biblioteca județeană, prof. universitar Ilie Popescu i-a înmânat o diplomă de excelență și o icoană directorului Gabriel Cărăbuș, pentru tot sprijinul pe care l-a acordat românilor, oamenilor de cultură din Bucovina de Nord, diplomă pe care directorul Cărăbuș a dedicat-o întregii echipe cu care lucrează la bibliotecă. O diplomă de excelență a primit și doctorul în istorie Alis Niculică, tot pentru implicare, ajutor în organizarea activităților culturale de aici și de peste graniță.

Profesoara și scriitoarea Eleonora Schipor, vicepreședinta Societății regionale „Golgota”, a oferit mai multe ziare și fotografii Bibliotecii Bucovinei, de la întâlnirile care au avut loc de-a lungul anilor, împreună cu reprezentanți ai bibliotecii județene, dar și cărți semnate de ea și cărți semnate de Ilie Popescu. Tot cărți au primit și profesoarele care au însoțit grupul de elevi de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava. Pe holul Bibliotecii Bucovinei, la etajul I, Alis Niculică şi Elena Pintilei au pregătit vitrina cu cărțile celor doi autori din Bucovina de Nord.

· „Prezența domniei sala aici este o adevărată sărbătoare”

La evenimentul cultural de miercuri au fost prezenți și stareța Mănăstirii Voroneț, stavrofora dr. Gabriela Platon, stavrofora Elena Simionovici, scriitoare, pr. dr. Viorel Ioan Vârlan, pr. Constantin Ciupu etc.

Stavrofora Elena Simionovici a predat în tinerețe la Pătrăuţii de Sus (Storojineț), fapt reamintit publicului de Eleonora Schipor, aceasta invitând-o pe măicuță să spună un cuvânt: „Este cutremurător ce am ascultat astăzi aici. De profesorul Ilie Popescu auzisem, însă nu am avut ocazia să-l ascult, nu-i văzusem cărțile și am ajuns la concluzia, pentru a nu știu câta oară, că Bunul Dumnezeu, în generozitatea Sa, lucrează prin oameni. Un astfel de om este o comoară..., pentru locul unde trăiește, pentru oamenii de acolo, pentru noi, cei care suntem aici. Prezența domniei sala aici este o adevărată sărbătoare. Mă bucur că doamna Eleonora și-a amintit de mine. Păstrez o amintire frumoasă și acelor profesori de la școala unde eu am predat Limba română. (...) Nu aveau cărți. Le spuneam ce știam eu. Întâlnirea cu copiii de la Pătrăuți era o adevărată sărbătoare”.

De fiecare dată când vin români din partea cealaltă, a mai adăugat stavrofora scriitoare Elena Simionovici, sau când merge ea la Cernăuți, „este o adevărată sărbătoare să lansăm o carte, să vorbim românește, să ne bucurăm și să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate, că se poate și mai rău”.

Stareța Mănăstirii Voroneț, stavrofora dr. Gabriela Platon, și stavrofora Elena Simionovici au venit la evenimentul de la biblioteca județeană după ce în dimineața zilei de miercuri, 28 septembrie 2022, au săvârșit o slujbă și parastas la mormântul stavroforei Irina Pântescu, Întâia Stareță a Mănăstirii Voroneț (1932-2022), care ar fi împlinit miercuri 90 de ani.

· Organizatori

Conferința „Un simbol românesc din nordul Bucovinei: Profesorul Ilie Popescu” a fost organizată de Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”, sub egida Consiliului Județean Suceava, în colaborare cu Societatea pentru Cultură și Literatură Română în Bucovina. Organizatorii au considerat că este necesară o astfel de conferință având în vedere situaţia românilor din ținuturile istorice, care reprezintă o problemă de actualitate destul de importantă la nivel local şi naţional. Comunitatea vizată de această activitate este cea a românilor din nordul Bucovinei, respectiv din Regiunea Cernăuți, Ucraina. În încheiere, scriitoarea Eleonora Schipor le-a mulțumit românilor pentru că le-au întins primii o mână de ajutor refugiaților ucraineni.