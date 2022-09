Miercuri, 28 Septembrie 2022 (12:27:18)

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat că i se pare necesară majorarea salariilor angajaților din primărie care câștigă net (în mână) sub 3.000 de lei, dar nu consideră că este cazul să fie majorate salariile primarilor, viceprimarilor, directorilor, secretarului și ale șefilor de servicii. „Categoriile la care se face mărirea de salarii – primari, viceprimari, președinți de consilii județene, vicepreședinți au salarii destul de bune. Într-adevăr, în primărie sunt categorii de salariați care au salarii nete, în mână, sub 3.000 de lei, cei care sunt la început -debutanți, referenți, consilieri, muncitori la Domeniul public, angajații contractuali. Ei au salarii mici, pleacă acasă cu 2.300-2.400 de lei net pe lună. Dar nu e cazul la primar, viceprimari, directori în primărie, secretar. La categoriile de persoane la care se majorează acum nu era necesară. Am fost folosiți în acest proiect, nimeni nu ne-a întrebat. Noi n-am solicitat, nimeni nu ne-a întrebat”, a declarat, miercuri, Ion Lungu, în conferință de presă. Acesta a subliniat că primarii de reședințe de județ nu au solicitat „niciodată, dar niciodată” creșterea salariilor la primari.

Întrebat dacă știe care este salariul pe care îl primește un angajat debutant în mediul privat, primarul a răspuns că nu știe, dar crede că „salariul minim, probabil”.

În opinia primarului, discrepanța salariilor între angajații din sistemul bugetar și cei din mediul privat a dus la „lucruri anormale”, printre care și la criza forței de muncă. „Foarte mulți au plecat în Occident, care au prins un loc la bugetari au rămas la bugetari. Noi vrem să facem performanță în primărie, avem atâtea fonduri europene, vrem să formăm corpuri profesioniste de funcționari publici. Vine un arhitect în primărie, debutant, îi dai 3.000 de lei? De asta nu avem arhitecți în primărie. Trebuie ca și pentru început să fie salarii bune, să-i dai o șansă celui care vine să-și facă o carieră. Dar la primar, viceprimari, șefi de serviciu, directori nu-i cazul de majorări”, consideră primarul municipiului Suceava.

Întrebat câți dintre angajații de la primărie fac parte din aceeași familie, Ion Lungu a răspuns: „n-am fost curios să știu”, dar știe că sunt mai multe astfel de familii. „Nu-i recomandat, dar nu-i ilegal. Unii au mai venit pe parcurs, pe unii i-am găsit în primărie. Asta-i viața. Nu cred că ăsta este lucrul cel mai important. Important este să facă performanță, să aibă eficiență”, a afirmat primarul, care a promis că va face publică situația familiilor de angajați din primărie.

În ceea ce-l privește, acesta a spus că salariul său brut este de 18.700 de lei, la care se adaugă 25% spor de fonduri europene și ajunge la 20.300 de lei, din care îi rămâne un venit net (în mână) de 13.000 de lei. „Am avut salarii și mai mari. Când eram director la combinatul de celuloză și hârtie aveam salariul cel mai mare din județ, adică sunt învățat cu salarii mari, nu-i chiar așa un șoc”, a precizat Ion Lungu.