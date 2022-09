Marţi, 20 Septembrie 2022 (15:04:10)

Neculai Miron, primarul comunei Bosanci, a fost reclamat la Prefectura Suceava pentru că vrea să îi lase pe crescătorii de animale fără imaș. Plângerea a fost depusă de trei asociații de crescători de animale, respectiv Asociația plaiuri mioritice bosâncene, Asociația crescătorilor de ovine din Bosanci și Asociația crescătorilor de bovine din Bosanci. Împreună, cele trei asociații administrează acum aproape 575 de hectare de imaș, concesionat în urmă cu 9 ani. Cele trei asociații au la un loc aproape 9.000 de ovine și peste 200 de vaci. În sesizarea semnată de reprezentanții celor trei asociații se arată că mai există o suprafață de aproximativ 15 hectare care a ieșit din concesiune încă din anul 2019, iar la solicitarea crescătorului de ovine Gheorghe Pletosu, adresată primarului Neculai Miron de a se prelungi contractul de concesiune, ”acesta a refuzat pe motiv că dorește să dea locuri de casă pentru mărirea capitalului electoral”.

”La un calcul sumar, numai la ovine în acest moment avem un deficit de aproximativ 62 de hectare de imaș care împreună cu seceta din ultimii ani ne-a obligat să facem eforturi foarte mari pentru a hrăni animalele. Cu toate acestea Primăria Comunei Bosanci, prin primarul Neculai Miron, are în intenție de a diminua suprafața de pășunat prin concesionarea a 375 de hectare către un SRL în vederea construirii unui parc fotovoltaic, dar și de acordare a mai multor locuri de casă și de construire a unei parcări foarte mari pentru tirurile oamenilor de afacere din localitate.De altfel, primarul Miron anul trecut a mai diminuat din imaș mai multe hectare de teren prin construirea unor țarcuri imense unde în interiorul acestora a plantat salcâmi. Pe lângă faptul că s-au cheltuit foarte mulți bani pentru construirea lor, primarul a ocupat și distrus imașul în mod abuziv, fără să țină cont de faptul că acele suprafețe sunt concesionate, iar noi plătim la primărie concesiunea fără să putem paște oile acolo”, se arată în sesizarea transmisă către Prefectura Suceava.

Mai mult, sunt dezvăluite și o serie de afaceri personale ale primarului Neculai Miron, operațiuni derulate tot în perioada de când se află la conducerea Primăriei Bosanci.

”Și fiindcă primarul este un om care nu ține cont de legislația din România, în mod mascat și fraudulos a ocupat abuziv o suprafață de 7 hectare de imaș pe care a îngrădit-o cu stâlpi puși în beton cu plasă de sârmă, iar în interior, fără autorizație de construire și-a făcut două hale foarte mari, betonate. Și toate acestea în primă fază au fost pe numele numitului Gavrilovici Ovidiu, iar din acest an le-a trecut pe fata primarului Miron Naomi, o fetiță care nu știm dacă a terminat școala încă, însă prin voia tatălui ei a ajuns crescătoare de animale, având în posesie un număr de 752 ovine. Din spusele oamenilor din sat, am înțeles că Neculai Miron este un mare manipulator și mincinos, atunci când este prins cu ceva dă vina pe salariații primăriei, sfătuindu-i ca documentele incriminatorii să nu fie date nimănui, motiv pentru care din documentele de care am reușit sa facem rost vi le punem la dispoziție în copie”, au mai arătat crescătorii de animale din Bosanci. Prin petiția trimisă la Prefectura Suceava, aceștia solicită oprirea abuzurilor și sesizarea organelor abilitate să ia măsuri, inclusiv pe linie penală. Mai mult, oamenii cer sprijin pentru ca în februarie 2023, când contractele de concesiune pentru imaș expiră, să nu se vadă în situația de a se trezi că nu mai au unde să își scoată animalele. ”Cu siguranță, primarul ne va stabili un tarif foarte mare ca să nu ne putem permite să mai concesionăm imașul. Și toate acestea pentru ca imașul să rămână liber astfel încât primarul să-și poată face toate poftele. Având în vedere dorința acestuia de a da imașul în concesiune pentru alte scopuri decât pășunatul, bănuim că la mijloc este vorba de sume foarte mari cu titlu de mită care ar trebui să ajungă în buzunarul primarului”, se mai arată în plângerea trimisă la Prefectura Suceava.