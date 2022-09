Aşa cum se prezintă în momentul de faţă clasamentul a ceea ce se numeşte, parcă în bătaie de joc, "Superliga", există posibilitatea ca de anul viitor să ne putem bucura nu de un singur derby Steaua - Dinamo, ci chiar de... două! Adică pe lângă oarecum omologatele echipe cu aceste nume, aflate în Divizia B (sau cum s-o fi numind acum; nu cumva i-o zice "Subliga"!?), şi care tocmai ce s-au întâlnit acum vreo 10 zile într-un meci în care un hoţ cu fluier a fluierat numai ce dorea el să vadă, există certa posibilitate ca tot acolo, în liga secundă, să mai vedem izvorând altele două: numită "Dinamo" din Liga a 3-a, care dacă tot e lăsată să joace, de ce n-ar putea şi să promoveze, şi FCSB din (ha, ha, ha!) Superliga, aflată pe loc de retrogradare. Sunt convins că şi dv aveţi probleme, ca mine, etapă de etapă, în identificarea fiecăreia dintre cele două Universitatea Craiova, pentru a şti cine cu care din ele joacă. E-he-hei, păi asta nu pare glumă pe lângă ce am avea de socotit dacă în Divizia B vor fi două de Steaua şi două de Dinamo!? Chiar dacă uneia i-ar zice "FCSB", pentru omul normal (dar şi pentru UEFA!), ea este tot "Steaua", fără discuţie. Imaginaţi-vă numai ce sursă de venit ar fi pentru cluburi şi ce agitaţie s-ar stârni printre membrii galeriilor, care şi ei ar putea încurca uneori grupările, mai ales de la a doua sticlă în sus, ajungând la stadion pentru a o susţine tocmai pe aia căreia i-ar da de dimineaţă până seara, ba şi în nocturnă!, numai... beep, beep şi iar beep! Eu, unul, să ştiţi că mă declar de pe acum fan al tuturor celor 4 posibile combatante, şi sper din tot sufletul că acest vis de aur al omenirii fotbalistice româneşti să se împlinească rapid, poate chiar de la anul. FCSB pare hotărâtă să ajungă acolo, şi abia aştept să văd la lucru noua achiziţie, bolnavul psihic Omrani (n-o zic eu, ci foştii lui colegi din ţară), care poate n-o duce-o pe FCSB în primăvara europeană, dar poate că măcar în vara Diviziei B, spre derby-urile fără număr.